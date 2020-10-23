Yanan evlerine çaresizce baktılar - Son Dakika

Yanan evlerine çaresizce baktılar

23.10.2020 21:37

Konya'da iki katlı evin üst katında çıkan yangında 10 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Konya'da iki katlı evin üst katında çıkan yangında 10 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi. Ailenin yanan evlerine çaresizce bakışı ise yürek burktu.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Kürden Mahallesi Yalıköşk Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evin üst katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 10 kişilik ailenin yaşadığı üst kattan alevler yükseldi. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın, evin çevresinde bulunan tellere zarar verirken, belediye ekipleri de kabloların etrafa zarar vermemesi için çalışmalarını sürdürdü. Suriyeli baba Muhammed El Merzuk ve 9 kişilik ailesinin yanan evlerine çaresizce bakması ise yürekleri burktu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Yanan evlerine çaresizce baktılar
Yanan evlerine çaresizce baktılar
Yanan evlerine çaresizce baktılar
Yanan evlerine çaresizce baktılar

Suriyeli, Yangın, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan evlerine çaresizce baktılar - Son Dakika

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