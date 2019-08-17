Yanan otomobilden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı
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Yanan otomobilden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladıADANA - Adana'da seyir halindeyken yanan otomobilin dumanı adeta gökyüzünü kapladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:12 Kaynak: İHA
Yanan otomobilden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı
ADANA - Adana
'da seyir halindeyken yanan otomobilin dumanı adeta gökyüzünü kapladı.
Olay, Seyhan
ilçesine bağlı Gökçeler
Mahallesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin motor bölümü henüz belirlenmeyen sebepten dolayı alev aldı. Bu sırada sürücü ise otomobilini sağ şeride çekip yanındaki arkadaşıyla birlikte kendini dışarı atıp itfaiyeye haber verdi.
Yangının büyümesiyle otomobil adeta alev topuna döndü. Bu sırada otomobilden çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı ve yangın kent merkezinden de görüldü. Bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi.
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