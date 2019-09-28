Son Dakika Haberleri: Yanan otomobili balkondan su dökerek söndürmeye çalıştılar
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Yanan otomobili balkondan su dökerek söndürmeye çalıştılar

1 saat önce

Bartın'da park halindeyken yanan otomobili, apartman sakinleri balkondan su dökerek söndürmeye çalıştı.

Yanan otomobili balkondan su dökerek söndürmeye çalıştılar, System.String[]

Bartın'da park halindeyken yanan otomobili, apartman sakinleri balkondan su dökerek söndürmeye çalıştı.

Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Sitesi mevkisinde, park halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Mahalledeki 5 katlı binanın önünde yanan ve Recep Özdemir'e ait olduğu öğrenilen otomobilden çıkan dumandan etkilenen apartman sakinleri, balkonlara çıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

Binanın 4. ve 5. katındaki apartman sakinleri, yanan otomobilin üzerine balkondan kovalarla su döktü.

Vatandaşların alevlerin büyümesini önlediği yangın, durumun bildirildiği itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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