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Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı - Son Dakika

Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı

04.08.2021 10:18

Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney, görevlilerle tartışıp havaya ateş açtı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda orman görevlilerin küçük yangınları söndürmeyerek "Biz onları gözden çıkardık" dediğini öne süren şarkıcı, tartışma anının videolarını da yayınladı.

Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, önceki akşam Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartıştı. Şarkıcı, tartışma esnasında arabadaki ruhsatlı silahıyla havaya ateş açtı. İfade verdikten sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güney, ilk açıklamasında orman görevlilerinin kendilerine sopalarla saldırdığını söyledi. Güney, yeni açıklamalar yaparak çektiği videolarla yaşanan olayı anlattı.

"YANAN YER İÇİN 'BİZ BURAYI GÖZDEN ÇIKARDIK' DİYORLAR"

Yangına müdahale etmediği gerekçesiyle orman görevlileriyle tartışan ve havaya iki el ateş açan Yusuf Güney, sosyal medya hesabından yanan ormanın içinde video çekerek "Ben böyle ahlaksızlık böyle adilik görmedim. Ben buraya geldiğimde küçük yangınları tüplerle söndürmüştüm. 3 tane hayvan buraya gelip de iki tane tüp tutmadı ya. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 tane hayvan. Bana 'Biz burayı gözden çıkardık zaten' diyorlar. Neyi gözden çıkarıyorsun sen ya? 2 tane tüp tutacaklardı Allah belasını versin ya.

Orman memurlarıyla tartıştığı anları da paylaşan Yusuf Güney, kendilerine sopalarla tartıştıklarını söyledi. Tartıştığı kişileri gösteren Güney, şikayetçi olacağını da belirtti.

"ARABANIN İÇİNDE SOPALARLA BİZE VURDULAR"

Peş peşe videoları paylaşan Yusuf Güney, paylaşımına da şunları yazdı: "Yaklaşık 10-15 dönümlük bir ağaçlık alanı ellerimizle söndürmüştük sadece 5 dakikalarını alacak bir zaman zarfında kalan yeri söndürmeleri için rica ettim. Yalvardım iki tane tanker olmasına rağmen söndürmediler dönüp bana 'O elinizdeki tüplerle orayı söndürebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Salak mısınız? Bırakın biz orayı gözden çıkardık zaten yanmış diğer taraflar orası da yansın' diyen bu ahlaksızların yüzlerini unutmayın. Bu tepkiyi verdim diye 10 kişi ellerine sopa alarak beni ve arkadaşımı darp ettiler. Canımızı kurtarmak için arabama koştum arabanın tüm kapılarını açıp sopalarla bize vurmaya devam ettiler."

"İLK DEFA SİLAHIMI YANIMA ALDIM, BAŞIMA BU GELDİ"

"Arkadaşımı yerde tekmelerlerken o anda bile hiçbir tehlike arz etmeden taşıma ruhsatlı silahımla havaya iki el ateş ettim. Nefsi müdafaa hakkımı kullanarak soruyorum size ormanın içinde 10 kişi size sopalarla saldırsa ne tepki verirdiniz? Silahımı yanıma aldım evet ne yapsaydım dağ bayır ormanları kundaklayan terörist dolu hayatımda ilk defa yanımda taşıma gereksinimi duydum ve başıma bu geldi. Adamlar göz göre göre yansın diye bıraktılar koskoca yeşil ağaçlık alanı sonuna kadar hukuki yollardan hakkımı arayacağım bunlar gibi ahlaksızları devletin kurumlarında istemiyoruz."

Yangın bölgesinde orman görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı

Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı
Orman görevlileriyle tartışarak gözaltına alınan Yusuf Güney'den ilk açıklama: 10 kişi sopalarla saldırdı, savunmak için silahımı aldım Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı

Yusuf Güney, Manavgat, Yangın, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı - Son Dakika Magazin


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