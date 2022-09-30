Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap - Son Dakika
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Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap

30.09.2022 19:07

Bolu'da yangın çıkan apartmanda kedileri dışarı çıkarmak için daireye giren ve halıları kirlettiği için ev sahibinden helallik isteyen itfaiye eri hiç beklemediği bir cevap aldı. Ev sahibi kadın, itfaiye erine "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim" şeklinde cevap verdi.

Sağlık Mahallesi Esat Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın garajında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların sardığı apartmandaki vatandaşlar evlerini terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Garajda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.

Evdeki halıları kirleten itfaiye eri helallik istedi, aldığı cevap şoke etti

KEDİLER İÇİN DAİREYE GİRDİLER

Apartman sakini bir kadın, yangın söndürme çalışmaları esnasında evinde kedilerinin bulunduğunu ve durumlarından endişe duyduğunu söyleyerek, itfaiye ekiplerinin kedilerini kontrol etmesini istedi. İtfaiye ekipleri, kedileri kurtarmak için çatı katından daireye giriş yaptı. Kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu gören ve korktukları için yakalayamayan itfaiye ekipleri elleri boş aşağı indi.

Evdeki halıları kirleten itfaiye eri helallik istedi, aldığı cevap şoke etti

HELALLİK İSTEĞİNE ŞOKE EDEN YANIT

İtfaiye eri, kedilerini bekleyen vatandaşa, "Kedileriniz çok sağlıklı, ben onları tutamadım; çok ürkmüş hayvanlar. Evinizde bir tane dahi duman yok ama sadece halılarınız biraz battı. Hakkınızı helal edin" dedi. İtfaiye erinin helallik istediği kadın ise, "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim" şeklinde cevap verdi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, 'halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin' sözlerine beklenmedik cevap - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap - Son Dakika
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