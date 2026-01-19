Yangın Kurbanlarına Anma Projesi - Son Dakika
Yangın Kurbanlarına Anma Projesi

19.01.2026 11:16
Düzce'deki öğrenciler, otel yangınında ölen çocukları anmak için farkındalık çalışması yaptı.

Düzce'de ilkokul öğrencileri, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden çocukların hatırasını yaşatmak için farkındalık çalışması yaptı.

Azmimilli İlkokulu öğrencileri, otel yangınında yaşamını yitiren çocukların anısını yaşatmak için öğretmenleri ve ailelerinin desteğiyle çalışma başlattı.

Öğrenciler, yangında ölen çocukların "yarım kalan hayatları"nı simgeleyen portre tamamlama çalışması yaptı, isimlerinin yazılı olduğu kuş evleri hazırladı.

Öğrencilerin çalışmalarından okul koridorunda kısa süreli sergi oluşturulurken, hazırlanan yaklaşık 100 kuş evi de yangının 1. yılı olan 21 Ocak'ta ağaçlara asılacak.

"Meslek hayatımın en zor çalışmasını yaptım"

Proje yürütücüsü sınıf öğretmeni Ayşe Karaman Aydın, AA muhabirine, yangında yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştıklarını söyledi.

Aydın, yaşamını yitiren çocukların hatıralarını canlı tutmak için okulda farkındalık çalışması yaptıklarını belirterek, "Masumiyeti simgelesin diye yakalarımıza beyaz kurdele taktık. Bu olayda hayatını kaybeden canların çoğunun çocuk olması bizi derinden yaraladı. Böyle bir faciayı dilerim ki bir daha yaşamayız." dedi.

Güzel bir projeye imza attıklarını vurgulayan Aydın, "Çocuklarımız, yangında hayatını kaybeden 36 çocuğumuzun resimlerini tamamladı. Kalbimizde onları rengarenk anıyoruz. Her çocuğumuzun adını kuş evine verdik, onların isimlerini yaşatmak istedik." diye konuştu.

Aydın, meslek hayatı boyunca en zorlandığı çalışmayı yaptığını anlatarak, "Hassas bir konuydu çünkü kaybettiğimiz 78 can adına yola çıktık. Çocuklarımızı baz aldık ama orada kaybettiğimiz her can adına yaptık. Öğrencilerimiz, veli ve öğretmenlerimiz bu çalışmaya canıgönülden katkı sağladı. Planladığımızdan kat kat fazla kuş evimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Duygusal bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Çalışmanın başından sonuna kadar gözyaşlarıyla ilerledik. Çok zorlandık ve gözlerimiz doldu. Birbirimize sarılıp ağladık. Keşke canlarımızı kaybetmeseydik de o çocuklarımız adına bu çalışmayı yapmak zorunda kalmasaydık ama onlar ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Kimse çocuğunu kaybetmek istemez. Ben de bir anneyim. Bundan daha büyük acı yok diye düşünüyorum. Çalışmamızı, geride kalanlara 'Sizi unutmadık, acınızı paylaşıyoruz.' demek için yaptık. Ailelerin birkaçıyla görüştük, mutlu oldular. Maksadımız onların gönlünü bir nebze de olsa ferahlatabilmekti, acılarını paylaştığımızı dile getirmekti. Onlardan aldığımız dönüşler de bize 'İyi bir iş yaptık.' dedirtti. Bu mutluluk bize yeter."

"Onlar kalbimizde yaşıyor"

Öğrenci 9 yaşındaki Beyza Nur Yeter, yangında hayatını kaybeden çocukların kalplerinde yaşadığını belirterek, "Bu çalışmayı yaparken 'Keşke böyle bir facia yaşanmasaydı.' dedim." ifadesini kullandı.

Öğrenci 9 yaşındaki Buğlem Bekoğlu da kuş evi yaparken çok duygulandığını anlatarak, "Arkadaşlarımızın bu durum yüzünden vefat etmesi beni çok üzdü. Belki onlar oraya mutlu olmak için gitmişti. Böyle bir şey olabileceğini nerden bilebilirlerdi ki?" diye konuştu.

2. sınıf öğrencisi Muhammet Emin Uysal ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin cennete gideceğini düşündüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Güncel, Düzce, Son Dakika

