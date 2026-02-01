Yangın Mağduru Öğrenciye Destek Eli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yangın Mağduru Öğrenciye Destek Eli

Yangın Mağduru Öğrenciye Destek Eli
01.02.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa'da yangında evi yanan öğrenci Ayşe Benli'nin eğitimine devlet ve hayırseverlerden destek.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen yangında evi kullanılamaz hale gelen 12. sınıf öğrencisi Ayşe Benli'ye devlet ve sivil toplum kuruluşları destek oldu. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencinin yangında zarar gören bilgisayarı, Gazipaşa Kaymakamlığı ve Gazipaşa Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin girişimleriyle yenilendi.

Gazipaşa'nın Yeni Mahalle Donatım Sokak'ta 27 Ocak'ta çıkan yangın, Benli ailesinin yaşadığı evi kullanılamaz hale getirdi. Can kaybının yaşanmadığı yangında, evde bulunan eşyalarla birlikte Gazipaşa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ayşe Benli'nin üniversite sınavına hazırlandığı bilgisayarı da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Dayanışmanın en güzel örneği

Yangının ardından harekete geçen Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile iş birliği yaparak Ayşe Benli'nin eğitim hayatının aksamaması için destek sağladı. Yapılan çalışmalar sonucunda, genç öğrencinin öncelikli ihtiyacı olan dizüstü bilgisayar temin edildi. Yardıma, Gazipaşa Zeytinyağı Fabrikası sahibi hayırsever iş insanı Hasan Uysal da katkı sundu.

Yeni bilgisayar, yeni umut

Temin edilen dizüstü bilgisayar, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Gazipaşa Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Avukat Ali Aksoy ve iş insanı Hasan Uysal tarafından Ayşe Benli'ye teslim edildi. Teslim sırasında duygusal anlar yaşanırken, genç öğrencinin mutluluğu dikkat çekti.

Kaymakam Korkutata: "Yaraları birlikte saracağız"

Teslim töreninde konuşan Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Ayşe kızımız bu destekle eğitim hayatına daha güçlü şekilde devam edecek. İnanıyoruz ki ileride başarılı bir birey olacak ve o da başkalarına yardım eden bir insan haline gelecek. Zor günler herkesin başına gelebilir. Önemli olan devlet ve toplum olarak bu yaraları birlikte sarmaktır" ifadelerini kullandı.

Aile için destekler sürüyor

Kaymakam Korkutata, bilgisayar desteğinin yanı sıra yangından büyük zarar gören Benli ailesinin diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardım çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yangın Mağduru Öğrenciye Destek Eli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Rahatlığa bak Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

16:40
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 17:16:34. #7.11#
SON DAKİKA: Yangın Mağduru Öğrenciye Destek Eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.