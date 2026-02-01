Yangın Mağduru Öğrenciye Destek Eli

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen yangında evi kullanılamaz hale gelen 12. sınıf öğrencisi Ayşe Benli'ye devlet ve sivil toplum kuruluşları destek oldu. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencinin yangında zarar gören bilgisayarı, Gazipaşa Kaymakamlığı ve Gazipaşa Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin girişimleriyle yenilendi.

Gazipaşa'nın Yeni Mahalle Donatım Sokak'ta 27 Ocak'ta çıkan yangın, Benli ailesinin yaşadığı evi kullanılamaz hale getirdi. Can kaybının yaşanmadığı yangında, evde bulunan eşyalarla birlikte Gazipaşa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ayşe Benli'nin üniversite sınavına hazırlandığı bilgisayarı da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Dayanışmanın en güzel örneği

Yangının ardından harekete geçen Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile iş birliği yaparak Ayşe Benli'nin eğitim hayatının aksamaması için destek sağladı. Yapılan çalışmalar sonucunda, genç öğrencinin öncelikli ihtiyacı olan dizüstü bilgisayar temin edildi. Yardıma, Gazipaşa Zeytinyağı Fabrikası sahibi hayırsever iş insanı Hasan Uysal da katkı sundu.

Yeni bilgisayar, yeni umut

Temin edilen dizüstü bilgisayar, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Gazipaşa Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Avukat Ali Aksoy ve iş insanı Hasan Uysal tarafından Ayşe Benli'ye teslim edildi. Teslim sırasında duygusal anlar yaşanırken, genç öğrencinin mutluluğu dikkat çekti.

Kaymakam Korkutata: "Yaraları birlikte saracağız"

Teslim töreninde konuşan Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Ayşe kızımız bu destekle eğitim hayatına daha güçlü şekilde devam edecek. İnanıyoruz ki ileride başarılı bir birey olacak ve o da başkalarına yardım eden bir insan haline gelecek. Zor günler herkesin başına gelebilir. Önemli olan devlet ve toplum olarak bu yaraları birlikte sarmaktır" ifadelerini kullandı.

Aile için destekler sürüyor

Kaymakam Korkutata, bilgisayar desteğinin yanı sıra yangından büyük zarar gören Benli ailesinin diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardım çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. - ANTALYA