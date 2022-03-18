Yangın paniği az daha canından ediyordu - Son Dakika

Malatya'da bir apartmanın merdiven boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangından kaçmak isteyen bir kişi ise geçirdiği nöbet sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda bebek arabaları ve bisikletlerin bırakıldığı alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların ikameti sardığı yangının fark edilmesinin ardından panikleyen bir kişi balkondan ön tarafında bulunan sundurmadan üzerine atlayarak aşağı inmeye çalışırken, epilepsi nöbeti geçirerek fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri diğer taraftan da fenalaşan şahsı bulunduğu yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Fenalaşan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın ise kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA