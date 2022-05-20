Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde yangın söndürme havuzuna düşen Hatice Sak (9), boğularak yaşamını yitirdi.

Kıbrıscık ilçesine bağlı Karaköy'de dün Hatice Sak, evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yangın söndürme havuzuna düştü. Sak'ın suya düştüğünü gören kız kardeşi durumu ailesine haber verdi. Olay yerine gelerek kızlarını havuzdan çıkaran aile sağlık ve jandarma ekiplerini çağırdı. Gelen sağlık ekibinin incelemesinde Sak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Hatice Sak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Sak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.