Kostroma Oblastı'daki dairede yangın çıktı. Yangında ailelerin evde tek bırakıp kapıyı üstlerine kilitlediği 3 çocuk mahsur kaldı. O sırada yangını fark eden çevredekiler itfaiyenin geç geleceğini düşünerek hızlıca harekete geçti.
40 yaşındaki Stanislav Smirnovi, binanın dışındaki drenaj borusuna tırmanarak çocukları pencereden birer birer çıkarıp arkasındaki Dhamal Gassoyan'a devretti. Gassoyan ise çocukları en altta bekleyen Ivan Potyomin'e verdi. Yer de bekleyen 4. kişi ise çocukları güvenli bir alana taşıdı.
Olay sonrası çocuklar yaşadıkları şokun etkisiyle gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada adamlardan biri evde kalan kediyi de geri dönerek kurtardı. Çocukların hayati bir tehlikesinin bulunmadığı ve sadece hafif sıyrıkları olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ailenin çocukları eve kilitleyerek içmeye gittiklerini öğrendi. Çocukların ise evde yalnız kaldıkları sırada çakmakla oynayıp yangın başlattıkları ifade edildi.
Çevredeki komşular çocukları yanan pencerede gördüklerinde dehşete düştüklerini söyledi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 40 dakikada söndürüldü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çocukları kurtaran cesur adamlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Son Dakika › Dünya › Yangın yürekleri ağıza getirdi! Mahsur kalan çocuklar boruya tırmanılarak kurtarıldı - Son Dakika Dünya