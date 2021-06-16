Yangın yürekleri ağıza getirdi! Mahsur kalan çocuklar boruya tırmanılarak kurtarıldı

Kostroma Oblastı'daki dairede yangın çıktı. Yangında ailelerin evde tek bırakıp kapıyı üstlerine kilitlediği 3 çocuk mahsur kaldı. O sırada yangını fark eden çevredekiler itfaiyenin geç geleceğini düşünerek hızlıca harekete geçti.

ÇEVRE SAKİNLERİ SEFERBER OLDU

40 yaşındaki Stanislav Smirnovi, binanın dışındaki drenaj borusuna tırmanarak çocukları pencereden birer birer çıkarıp arkasındaki Dhamal Gassoyan'a devretti. Gassoyan ise çocukları en altta bekleyen Ivan Potyomin'e verdi. Yer de bekleyen 4. kişi ise çocukları güvenli bir alana taşıdı.

ÇOCUKLAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay sonrası çocuklar yaşadıkları şokun etkisiyle gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada adamlardan biri evde kalan kediyi de geri dönerek kurtardı. Çocukların hayati bir tehlikesinin bulunmadığı ve sadece hafif sıyrıkları olduğu tespit edildi.

ÇOCUKLARI EVDE BIRAKIP İÇMEYE GİTMİŞLER

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ailenin çocukları eve kilitleyerek içmeye gittiklerini öğrendi. Çocukların ise evde yalnız kaldıkları sırada çakmakla oynayıp yangın başlattıkları ifade edildi.

YANGIN 40 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredeki komşular çocukları yanan pencerede gördüklerinde dehşete düştüklerini söyledi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 40 dakikada söndürüldü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çocukları kurtaran cesur adamlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.