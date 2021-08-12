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YANGINDA GÖREVLİ ARAÇLARIN LASTİK TAMİRİ VE YAĞ DEĞİŞİMİNİ ÜCRETSİZ YAPARAK EKİPLERE DESTEK VERDİ - Son Dakika

YANGINDA GÖREVLİ ARAÇLARIN LASTİK TAMİRİ VE YAĞ DEĞİŞİMİNİ ÜCRETSİZ YAPARAK EKİPLERE DESTEK VERDİ

12.08.2021 09:46

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki yangın bölgesine en yakın lastik ve yağ bakım servisinin sahibi İbrahim Dallı (43), yangın boyunca bölgede görevli araçların tamir ve bakımını ücretsiz yaptı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki yangın bölgesine en yakın lastik ve yağ bakım servisinin sahibi İbrahim Dallı (43), yangın boyunca bölgede görevli araçların tamir ve bakımını ücretsiz yaptı. Dallı, "Biz de yangını söndürmeye bu şekilde destek olduk" dedi.

Yangı Mahallesi'nde 29 Temmuz'da makilik alanda çıkıp, ormanlık alana sıçrayan yangın 14 günde söndürüldü. Söndürme çalışmalarında binlerce kişi katılırken, Köyceğiz halkı da ekiplere destek verdi. Yangın bölgesine en yakın lastik ve yağ bakım servisinin sahibi olan İbrahim Dallı da söndürme çalışmalarında görevli araçlardan ücret almadı. Ekiplere bu şekilde bir destek vermek istediklerini aktaran Dallı, "Yangın çıkınca biz de elimizden geldiğince yardımcı olmak istedik. Bunun için de yangında görevli tüm araçların ihtiyaçlarını ücretsiz olarak yaptık. İş yerimize gelen insanların nereden geldiklerini soruyoruz. Yangından geldiklerini söylediklerinde de para almıyoruz. Birçoğu ısrarla ücretlerini ödemek de istiyorlar. Hepsi bizim köyümüzdeki yangını söndürmek için buraya gelmişler. Ne kadar ısrar etseler de ücret almıyoruz. Biz de bir tankerle zaman zaman yangına da müdahalede bulunduk. Köyceğiz halkı da elinden gelen desteği verdi. Ancak psikolojik olarak yorgun durumdayız" dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ GÖREVLİ ARAÇLAR'

İş yeri çalışanlarından Orhan Bulut (41) ise engebeli arazi sebebiyle araçların lastiklerinin normalden fazla zarar gördüğünü söyledi. Bulut, "Yol yardım aracıyla da 7/24 hizmet vermeye çalıştık. Birçok aracın lastiğini tamir ettik. Hem çok sayıda lastik değiştirdik hem de lastik tamiri yaptık. Arazi sarp olduğu için zaman zaman araçlara ulaşmakta sıkıntılar yaşadık. Bunun yanı sıra bazı araçların yağ bakımlarını da ücretsiz olarak yapıyoruz. İlk işimiz yangında görevli araçların bakımı oldu. Elimizdeki işi bırakıp, öncelikli olarak yangında görev alanların araçlarının tamir ve bakımını yaptık" ifadelerini kullandı.

YANGINDA GÖREVLİ ARAÇLARIN LASTİK TAMİRİ VE YAĞ DEĞİŞİMİNİ ÜCRETSİZ YAPARAK EKİPLERE DESTEK VERDİ
YANGINDA GÖREVLİ ARAÇLARIN LASTİK TAMİRİ VE YAĞ DEĞİŞİMİNİ ÜCRETSİZ YAPARAK EKİPLERE DESTEK VERDİ
YANGINDA GÖREVLİ ARAÇLARIN LASTİK TAMİRİ VE YAĞ DEĞİŞİMİNİ ÜCRETSİZ YAPARAK EKİPLERE DESTEK VERDİ
YANGINDA GÖREVLİ ARAÇLARIN LASTİK TAMİRİ VE YAĞ DEĞİŞİMİNİ ÜCRETSİZ YAPARAK EKİPLERE DESTEK VERDİ
YANGINDA GÖREVLİ ARAÇLARIN LASTİK TAMİRİ VE YAĞ DEĞİŞİMİNİ ÜCRETSİZ YAPARAK EKİPLERE DESTEK VERDİ
YANGINDA GÖREVLİ ARAÇLARIN LASTİK TAMİRİ VE YAĞ DEĞİŞİMİNİ ÜCRETSİZ YAPARAK EKİPLERE DESTEK VERDİ

Köyceğiz, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANGINDA GÖREVLİ ARAÇLARIN LASTİK TAMİRİ VE YAĞ DEĞİŞİMİNİ ÜCRETSİZ YAPARAK EKİPLERE DESTEK VERDİ - Son Dakika


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