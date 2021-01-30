Yangında ölen hemşire anne ve kızına acı veda - Son Dakika

Konya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden hemşire anne ve 6 yaşındaki kızı Akşehir ilçesinde gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangında hemşire olan anne Sevim Kayhan (36) ile kızı Melek Dağ (6) hayatını kaybetmişti. Yangında anne alevlerin arasında kalırken, kızı Melek ise pencereden aşağıya düşmüştü. Ekiplerin yaptığı incelemede annenin evde yangında, küçük kızın ise yangından etkilendikten sonra düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve kızın cansız bedenleri Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra defnedilmek üzere yakınları tarafından cenaze aracı ile Konya'nın Akşehir ilçesi Yazla Mahallesi'ne getirildi. Geç saatlerde gelen cenazeler akşam namazı sonrasında Yazla Merkez Camii önünde kılınan cenaze namazını müteakip gözyaşları arasında Yazla Mahallesi Mezarlığında defnedildi.

KIZI VE TORUNUNUN ARDINDAN AĞIT YAKTI

Cenazede torunu ve kızını kaybetmenin acısıyla gözyaşlarına boğulan baba Mehmet Kayhan torununun tabutuna sarılarak, "Oy güzellerim oy, ufacıktın sen nerelere gidiyorsun" diye ağıt yaktı. Cenaze namazından önce tabuta sarılan akrabaları da ağıtlar yakıp gözyaşı döktü.

Cenazeye; Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hayatını kaybeden anne ve kızın yakınları ile mahalle sakinleri katıldı.

(Cemal Filiz/İHA)