Yangında Yaralanan İbrahim Güldürdak Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Evinde çıkan yangında ağır yaralanan İbrahim Güldürdak (57), tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Güldürdak'ın cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Hasköy Mahallesi'ndeki evinde 4 Ocak'ta çıkan yangında ağır yaralanan İbrahim Güldürdak, komşularının yardımıyla evden çıkarılmış, sağlık ekipleri tarafından Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Güldürdak, buradan İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
