Yanında oturan genç kızın telefonunu çaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yanında oturan genç kızın telefonunu çaldı - Son Dakika

Yanında oturan genç kızın telefonunu çaldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu minibüsünde yolculuk yapan bir genç kızın cep telefonu, yanında oturan başka bir genç kız tarafından çalındı.

Yanında oturan genç kızın telefonunu çaldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu minibüsünde yolculuk yapan bir genç kızın cep telefonu, yanında oturan başka bir genç kız tarafından çalındı.


Hırsızlık, Senirkent ilçesinden Şuhut ilçesinde doğru seyir halinde bulunan yolcu minibüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta iline bağlı Senirkent ilçesinden Şuhut ilçesine doğru otobüs ile yolculuk yapan Beyza K. (21) isimli genç kız, memleketi İcikli köyünde minibüsten indiği esnada cebinde bulunan cep telefonunun yanında olmadığını fark etti. Telefonunun çalındığını düşünerek Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulundu. Olay ile ilgili otobüsün güvenlik kamerasını inceleyen jandarma ekipleri, telefonu Beyza K.'nın yanında yolcu olarak bulunan Sibel E. (21) tarafından çalındığını tespit etti. Şüpheli olarak Şuhut ilçe merkezinde yakalanan Sibel E. ifadesinde cep telefonunu çaldığını ve yanında olduğunu itiraf etti.


Cep telefonu sahibine teslim edilirken, olay ile ilgili ifadesi alınan Sibel E. serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:07 Kaynak: İHA
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