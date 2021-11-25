Yankı uyandıran olayda şahıs Afgan çıktı, sınır dışı edilecek - Son Dakika

Bursa'da M.Ş.G. isimli genç kız, işten çıktıktan sonra eve doğru yola koyuldu. Ancak kız tam evine geldiği sırada onu takip eden bir şahıs, kadraja girdi. Sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük yankı uyandıran olayın detayları ortaya çıktı. Buna göre şahsın genç kızı takip ettiği ancak elindeki bıçak olmadığı belirtildi. Gözaltına alınan Afgan uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

HEMEN POLİSİ ARADI

Önceki gün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde işten çıktıktan sonra yaya olarak evine giden M.Ş.G..'yi tanımadığı bir kişi takip etmeye başladı. Evinin bulunduğu sitenin önüne gelen M.Ş.G., bu kişinin elinde bıçağa benzer bir cisimle kendisine doğru yürüdüğünü görünce polisi aradı. Şüpheli bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla şüpheli M.D..'yi zeytinlikte yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Elindeki cismin bıçak olmadığı anlaşılan Afganistan uyruklu M.D, polis merkezine götürüldü. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Bu arada, M.D.'nin M.Ş.G.'yi takip ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.