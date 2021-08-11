Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu 'Yapay Zeka' temasını işleyecek - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu, bu yıl 'Yapay Zeka' ana temasıyla, 16-20 Ağustos tarihleri arasında, online olarak gerçekleştirilecek.

Çağı yakalamak, güncel gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulama alanları gelecekte daha da artacağı öngörülen bilişim hukuku alanında bilgi sahibi olmak isteyen hukukçular için düzenlenen 'Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu'nun bu yıl, dördüncüsünü düzenliyor.

Yaz Okulu, Geleceğin Tarihleri (Digital Histories) kitabının yazarı ve Digital Rights Watch Başkanı Lizzie O'Shea'nın açılış konuşmasıyla başlayacak. Uluslararası alanda giderek önem kazanan 'Yapay Zeka' ana temasıyla, 16-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek yaz okulunda katılımcıların, uluslararası gelişmeler ışığında yapay zeka ve bilişim hukuku alanlarında hem teorik hem de pratik bilgiler kazanmaları hedefleniyor.

"AÇILIŞ KONUŞMACISI LİZZİE O'SHEA"

Açılış konuşmasını Geleceğin Tarihleri (Digital Histories) kitabının yazarı ve Digital Rights Watch Başkanı Lizzie O'Shea'nın yapacağı yaz okulunda katılımcıların, yurtdışı ve yurtiçinden alanında uzman akademisyen ve hukuk uygulamacılarından dersler alması planlanıyor. Northern Illinois Üniversitesi İletişim Bölümü Başkanı Prof. Dr. David Gunkel, Tilburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Bart van der Sloot, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu, Yapay Zeka Çalışma Grubu üyesi Av. Selin Çetin ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Dr. Doğan Gedik gibi hem teoride hem de pratikte yapay zeka ve bilişim hukuku alanında çalışan önemli isimler Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu'nda konuk ediliyor.

"TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINIYOR"

Yaz okulunda bilişim hukuku, çeşitli konu başlıkları ile tüm yönleriyle ele alınıyor. "Dijital Karar Verme Özerkliği Hakkı", "Yapay Zeka ve Müziklerdeki Telif", "Mahkeme Kararlarının Tahmin Edilebilirliği: Efsaneler ve Gerçekler", "Göçmen ve Mültecilere İlişkin AB Veritabanları" ve "Yapay Zekanın Uluslararası Hukuk Perspektifi" yaz okulu programın konularından yalnızca birkaçını oluşturuyor.

"SİMÜLTANE ÇEVİRİ OLANAĞI"

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gerçekleştirilecek yaz okulunda bu yıl, katılımcılar için İngilizceden Türkçeye simultane çeviri olanağı sağlanıyor. Türkiye genelinde isteyen herkesin katılabileceği yaz okuluna kontenjanın sınırlı olması nedeniyle yalnızca iki yüz öğrenci kabul ediliyor. Etkinlik sonunda düzenlenecek Clubhouse etkinliği ile katılımcıların yaz okulu sonrasında da etkileşim içinde olabilmeleri amaçlanıyor. Programın sonunda katılımcılar "Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu" sertifikası almaya hak kazanıyor. Ayrıntılı bilgi law.yeditepe.edu.tr adresinden alınabilir.