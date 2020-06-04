Yapay Zeka Covid-19 Hastalarını Tespit Edebilecek - Son Dakika

Covid-19 ile ilgili araştırmalar ve geliştirmeler sürdükçe hastalıkla mücadeleyi kolaylaştırabilecek pek çok yöntem de hayatımıza dahil olmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sırasında geliştirilen yapay zeka Covid-19 hastalarının teste gereksinim duyulmadan tespit edilebilmesine olanak sunuyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!



Yapay Zeka Covid-19 Hastalarını Nasıl Tespit Edecek?



Son zamanlarda gördüğümüz düşüş eğiliminin aksine ağırlıklı beklentiler, sonbahara geçişle birlikte vaka sayılarında tekrar artış görüleceğini işaret ediyor. Bu noktada hastalığın tespiti, yayılımın önlenmesi adına kritik seviyede önem taşıyor.



Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de kısıtlı klinik çalışmaların yakında başlaması bekleniyor. Çalışmada kullanılan Covid-19 Belirti Çalışması isimli bu uygulamada, alınan veriler ve uygulanan testlerin sonuçları kıyaslanıyor. Eğer verilerde yüksek oranda uyuşma görülürse bu yöntem hastalığın tespitinde merkez nokta haline gelebilir.



Peki siz bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kadar önem arz eden bir konuda yapay zeka teknolojisine güvenmek doğru bir adım olacak mı? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.