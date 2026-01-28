Yapay Zeka ile Dezenformasyon Artıyor - Son Dakika
Yapay Zeka ile Dezenformasyon Artıyor

Yapay Zeka ile Dezenformasyon Artıyor
28.01.2026 22:19
İletişim Başkanlığı, Suriye'deki gelişmelerle yapay zeka destekli dezenformasyonun arttığını belirtti.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerinin özellikle Suriye'de yaşanan güncel gelişmelerle beraber arttığının tespit edildiğini açıkladı.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerinin özellikle Suriye'de yaşanan güncel gelişmelerle beraber arttığı tespit edilmiştir. Örneğin; küçük bir çocuğun Suriye ordusunun operasyonlarıyla birlikte karlar altında yapayalnız ve çaresiz kaldığını iddia eden görüntüler ile Suriye ordusu askerlerinin İsrail tarafından Suriye topraklarında gözaltına alındığını iddia eden görüntüler yapay zeka ile üretilmiş ve daha önce de farklı şekillerde servis edilmiş sahte içeriklerdir. Kamuoyunun yapay zeka destekli bu tür spekülasyonlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Dezenformasyon, Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Suriye, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
FED, faizi sabit bıraktı
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Chelsea’de Raheem Sterling’in sözleşmesi feshedildi
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
