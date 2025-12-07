Yapay Zeka ile Sahte Hasar Talepleri Artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, yapay zekayla oluşturulmuş sahte hasar taleplerinin özellikle son 6 ayda arttığını belirterek, "Burada ekspertizin yerinde yapılmasının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor." dedi.

Erdem, Antalya'da düzenlenen "14. Geleneksel TÜSED Sigorta Eksperleri 2026 Eylem Planı Çalıştayı"nda AA muhabirine, ekspertiz süreçlerinin dijitalleşmesini ve yenilikleri sektörle buluşarak ele aldıklarını söyledi.

Eksper alanında dijitalleşme denince konunun yanlış anlaşılabildiğine dikkati çeken Erdem, hasar tespit sürecinde yapay zekanın daha çok "sahte hasar üretme" üzerine kurulu olduğunu dile getirdi.

Dijitalleşmenin, hasarı tespit etmek yerine eksperlerin üzerindeki operasyon yükünü ortadan kaldırmak amacıyla yapılmasının daha önemli olduğunu belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Çünkü hasar tespitini, niteliği, kabiliyeti olan bir eksper, mevcut katalog sistemleriyle en maksimumda 15 dakikada yapabilir. Yapay zekanın şu anda yapmış olduğu hasar tespitleri, araçların dış kabuğuna ilişkin yaklaşık 50 parçada mevcut. Oysa dijital ve yapay zeka aracılığıyla eksperlerin üzerindeki operasyon yükünün ortadan kaldırılması önemli yani evrak tarama, onların doğrulanması, süreç ve kural yönetimi, bunların dijitalleşiyor olması gerekiyor. Bunun için de hem kurum hem bizim tarafımızdan yapılanma süreci var ama şu andaki mevcut atama ve yönetmelikler süreci. Bundan sonra ise dijitalleşme sürecini tamamlıyor olacağız."

Erdem, temel hedeflerinin, eksperin üzerindeki operasyon yükünü ortadan kaldırmak, sigortalıların tazminata erişim ile doğru hasar tespiti noktasında ve eksperin hizmet kalitesini artırmak olduğunu dile getirdi.

Gelişen teknolojinin ekspertiz üzerindeki etkilerini değerlendiren Erdem, "Yapay zekayla oluşturulmuş sahte hasarlar geliyor. Bu, son bir yılın konusuydu ancak 6 aylık dönemde daha da arttı. Burada ekspertizin yerinde yapılmasının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor çünkü bu süreçler daha da ilerleyerek devam edecek. Sadece oto tarafında değil makineyi, evi veya bir eşyayı da hasarlı gösterebiliyorlar. Sahte hasar üretimleri, tüm sigortalı unsurlara ilişkin yapılabiliyor." diye konuştu.

Erdem, sahte hasar süreçlerini yönetebildiklerini, eksperin yerinde tespit yaparak suistimal unsurlarını ve şüpheyi ortadan kaldırdığını ifade etti.

"Yapay zeka alanında geleceğe hazırlıklı olmamız gerekiyor"

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Selim Kesici de eksper kullanılmayan durumlarda bazı resimler üzerinden sahte hasarların üretilebildiğini söyledi.

Eksperlerin tecrübeleri ve bilgi birikimiyle sahte hasarları çözdüğünü belirten Kesici, "Yapay zekayı olumlu kullanmakla ilgili beklentilerimiz var. Artık yapay zeka çok hızlı gelişiyor ama yapay zekanın nereye evrileceğini şu an için bilen yok. Yapay zekayla üretilen sahte hasar fotoğrafları, başka bir yapay zekayla da çözülebiliyor. Dolayısıyla bunun sonunun nerede biteceği bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

Kesici, her hasarın birbirinden farklı olduğuna dikkati çekerek, parçanın kalitesinin, yan sanayi olup olmadığının, fiziki olarak tespit yapılmadan anlaşılamayacağını dile getirdi.

Yapay zekanın her mesleğe gireceğini vurgulayan Kesici, "'Yapay zekayı kendi mesleğimiz adına nasıl olumlu kullanırız?', onun peşindeyiz. Bunun için çalışmalarımız var çünkü artık bu alanda geleceğe hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.