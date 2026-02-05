Yapay Zeka ile Tasarruf - Son Dakika
05.02.2026 10:35
Sakarya'daki bir firma, yapay zeka ile iş gücü ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Sakarya'da endüstriyel otomasyon alanında faaliyet gösteren firmanın geliştirdiği yapay zeka modellemeleri hem iş gücü hem de maliyet tasarrufu sağlıyor.

Akyazı ilçesinde yer alan firma, bünyesindeki 10 mühendisle, hat sonu sistemleri, paketleme, taşıma, kalite kontrol gibi alanlarda makine ve operatörlerden toplanan verilerden yapay zeka modellemesi geliştirdi.

Otomasyon sistemleriyle entegre çalışan yapay zeka modellemeleri, firmaya üretim, iş gücü ve lojistik maliyetinde katkı sunuyor.

OPTİMAK STU Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Cavit Kulak, AA muhabirine, tüm bilgi ve birikimlerini ürettikleri yapay zekaya aktardıklarını söyledi.

Yapay zekaya öğrettikleri algoritmaların işin nasıl daha kolay ve hızlı yapılacağını kendilerine gösterdiğini dile getiren Kulak, "Yapay zeka modellemeleri bize ciddi maliyet azalışı kazandırıyor. Mühendis projeye 40 saat çalışacaksa 10 saat çalışıyor. Geri kalan 30 saatlik uygulamayı, yapay zeka modellemesi mühendise öğretiyor. 15 kişiyle yaptığımız işi su an 3 kişiyle yapıyoruz, diğer 12 kişi ise daha etkili işlerde kullanılıyor." diye konuştu.

Kulak, pazar araştırmalarında yapay zekadan faydalandıklarına değinerek, yapay zekayı, yapay zeka algoritmalarıyla kurgulayabilen sayılı ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu kaydetti.

Dijital ikiz modeliyle sistemlerin ve çalışma prensiplerinin sanal ortamda simülasyon edildiğini aktaran Kulak, şöyle devam etti:

"Sahaya gitmeden dijital ikizle karşılaşabileceğimiz sorunu çözmüş oluyoruz. Firmaya sistemi ve makineyi kurduğumuzda bunları kullanacak personel var. Bu personeli ne kadar eğitirseniz eğitin, insan sirkülasyonunun olduğu ülkede ve dünyadayız. Bu sefer personelin kontrol edilmesi gerekiyor ya da personelin birden fazla makineyi kontrol etmesi gerekiyor. Yapay zeka modellemeleriyle iş ve hareket etüdü analizi yapıyoruz. Yapay zeka modellemeli iş ve üretim etüdü, personelin daha verimli çalışarak daha fazla katma değer üretmesini, firmanın da üretim maliyetini düşürerek pazarda daha rekabetçi olmasını sağlıyor. Kalite kontrol yapısında bir şeyleri yapay zekaya öğreterek tamamen hatasız operasyon yapabiliyorsunuz."

Kulak, yapay zekanın doğru kullanıldığında iş gücü ve harcanan enerjiyi verimli kullanarak birim başına maliyetin azaldığını anlattı.

Modellemelerin sektördeki faydalarına değinen Kulak, şu ifadeleri kullandı:

"Otonom depo Miniload ve ASRS sistemleri var. Önceden bu sistemler emir alırlar, hareket ederlerdi ve gündüz çalışırlardı. Kapasitenizi artırdınız ve gece çalışmak istemiyorsunuz. Size öyle bir modelleme sunuyor ki o bütün rampalara ürünleri dizmiş oluyor. Siz sabah fabrikaya geliyorsunuz, yükleyeceğiniz mallar hazır."

Kulak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde devamlı çağrılar yapıldığını belirterek, fabrikaların üretimi ve verimliliği artırmak, yeşil dönüşümü gerçekleştirmek gibi hedefleri için bakanlığın yapay zekayla üreticiyi tanıştırma gayesinin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Sakarya, Üretim

