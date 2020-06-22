"Yapay zeka ve dijitalleşme LGS'de başarı getirdi" - Son Dakika

"Yapay zeka ve dijitalleşme LGS'de başarı getirdi"

Geçen yıla göre 600 bin fazladan adayın dahil olduğu LGS'ye yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformuyla hazırlanan öğrencilerin başarılı oldukları duyuruldu.

Geçen yıla göre 600 bin fazladan adayın dahil olduğu LGS'ye yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformuyla hazırlanan öğrencilerin başarılı oldukları duyuruldu. Bahçeşehir Koleji, LGS kitapçığında yaptığı kontrollerde, 25 öğrencilerinin tüm sorulara doğru cevap verdiğini bildirdi.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 20 Haziran'da gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) milyonlarca öğrenci katıldı. Öğrencilerin yapay zeka ve dijitalleşme ile hazırlandığı sınavda başarı oranlarının kesin olmamakla birlikte çok iyi olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Ulusal sınavlara hazırlıkta yeni bir dönem başlıyor olabilir" dedi. LGS başarılarının uzaktan eğitim süreciyle birlikte gözle görülür şekilde arttığını dile getiren Özlem Dağ, bu başarının arkasında öğrencileri hedeflerine göre yönlendiren yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenim platformları Metodbox'un büyük payı olduğunu söyledi.

ÖĞRENME HIZLARINA GÖRE İÇERİK SUNULDU

"Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi'miz çerçevesinde LGS ve YKS'de her yıl çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz" diye konuşan Özlem Dağ şunları söyledi;

"Her yıl hem bireysel hem toplam başarı yüzdemiz yüksek. Kişiye Özgü Öğretim Modeli'mizle öğrencilerin öğrenme hızlarına göre içerik sunuyoruz, çok yönlü gelişimi ve düşünme becerilerini artıran STEM+A eğitimiyle çok yönlü gelişim sağlıyoruz ve sınava yönelik yoğun hazırlık programını içeren Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemleri'mizle öğrencilerimizi ulusal sınavlara tam hazır hale getiriyoruz. İkinci dönem itibarıyla, tüm bu eğitim modellerimizi yapay zeka ile destekleyen ve iki yıldan bu yana kullandığımız yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenim platformumuz Metodbox, öğrencilerimizin ana platformu haline geldi. Geçen yıla göre 600 bin öğrencinin fazladan girdiği bu yılki LGS'de ise öğrencilerimizin rekor bir başarıya imza attığı görüldü. 25 öğrencimizin tüm sorulara doğru cevap verdiği bu yılki LGS bize, yüz yüze eğitimde başarıyı getiren eğitim modellerinin yapay zeka ile buluşmasının ulusal sınavlara hazırlıkta yeni bir dönemi başlattığını gösteriyor"

ÖĞRENCİYE ÖZEL HAZIRLIK PLANI

Özlem Dağ, "Öğrenciye özel sınav hazırlık planı başarıyı getiriyor. Bahçeşehir Koleji on bir yıldan bu yana uyguladığı Kişiye Özgü Öğrenim Modeli (KÖM) ile her öğrenciye özel öğrenme stili ve öğrencinin öğrenme hızına göre öğrenme programı belirleniyor." dedi.Özlem Dağ, uzaktan eğitim sürecinin akademik başarıyı olumsuz etkileyeceği görüşünün aksine, on bir yıldan beri uygulanan KÖM'ün yapay zeka teknolojisiyle birleştirilmesiyle bu başarının dikkat çekici şekilde arttığını söyledi. Sınavlarda başarıyı getiren bu sistemi yapay zeka tabanlı Metodbox platformuna aktardıklarını ifade eden Dağ, hedef belirlendikten sonra Metodbox'ta yapay zeka teknolojisiyle öğrencinin kazanım eksikliklerinin tam zamanlı olarak tespit edildiğini, öğrencinin platformda bulunan binlerce video, destek ve takviye içerikleriyle eksik olduğu kazanımların güçlendirildiğini belirtti.

YAPAY ZEKA İLE ÖĞRENMEK BAŞARIYI GETİRİYOR

Özlem Dağ, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'in on yıl önce öğretim için öğrencilerle bir çatının altında bir araya gelmenin şart olmadığı, internet ve teknolojik olanakların her yerden öğrenme ve iletişim imkanı sunacağı ifadesini hatırlatarak; "Kurucumuzun yıllar önce çizdiği vizyon doğrultusunda çalıştık. Uzaktan eğitim başlamadan iki yıl önce kullanmaya başladığımız bu sistem, dijital dünyanın içine doğan, bu şekilde öğrenen çocukların bu süreçte eğitimin de dijital olabileceğini fark etmelerini sağladı. Bu sayede derslere ve sürece olan ilgileri hep yüksek oldu" dedi.

PSİKO-SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI DA VAR

Özlem Dağ, uzaktan eğitim sürecinde sınava hazırlanan öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını alarak, kendilerine özel çalışma programlarını tespit ettiklerini de anlattı ve bu yıl LGS'de elde edilen rekor başarının önemli bir unsurunun da bu sorumluluk olduğunu vurguladı.

Sınav hazırlık sürecindeki 8-12. sınıf öğrencileri için deneme sınavlarının, yüz yüze eğitimde olduğu gibi devam ettiğini söyleyen Dağ, her sene hem LGS hem YKS'de Benzer Soru Kitapçığı yayınlıklarını belirtti. Dağ, sınavlara katılımın uzaktan eğitim sürecinde de ortalama yüzde 90'nın altına hiç düşmediğini vurgulayarak Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin LGS başarılarının ayırt edici unsurlarından birinin de uzaktan eğitim sürecinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi tarafından gerçekleştirilen psiko-sosyal destek çalışmaları olduğunun altını çizdi.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER FEN VE TEKNOLOJİ LİSELERİNİ TERCİH EDİYOR

Bahçeşehir Kolejinin 2006 yılında kurduğu ve 2020-2021 döneminde Türkiye'de 15 kampüste eğitim verecek Fen ve Teknoloji Liseleri'nin, her yıl LGS'de en yüksek puanı alan öğrencilerin tercih ettiği okulların başında geldiğine dikkat çeken Genel Müdür Özlem Dağ, şunları söyledi:

"Akademik olarak en başarılı öğrenciler bu okulları tercih ediyor, burada uygulanan yenilikçi sistemle başarılı öğrencilerin başarılarının daha da büyüdüğünü ve çok yönlü gelişimle dünyaya açıldıklarını söyleyebiliriz. Konuk üniversite hocalarından giriş seviyesinde mühendislik dersleri alan, makale yayınlama düzeyinde İngilizce becerisi edinen, uluslararası ve ulusal matematik ve bilim olimpiyatlarında, TÜBİTAK ve benzeri proje ve yarışmalarında başarılar kazanan, topluma fayda sağlama motivasyonu ile çalışan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, mezun olduklarında Stanford, Massachusetts Institute of Technology (MIT) gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden tam burslu kabul alıyorlar ve Türkiye'nin en saygın üniversitelerine yerleşiyorlar."


Bahçeşehir, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 03:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yapay zeka ve dijitalleşme LGS'de başarı getirdi' - Son Dakika

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