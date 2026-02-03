Yapay Zeka ve İnsan Yaratıcılığı

YAPAY zekanın insan işgücünü ikame edememesine rağmen, partner olabileceğine dikkat çeken Görüntü Yönetmeni Atajan Babakulov, teknolojinin sunduğu imkanlar ile insan gözü arasındaki kritik farkı değerlendirdi. Babakulov, "Yapay zeka hikayenin ruhunu ikame edemez. Yapay zekayı reddetmek yerine, onu iş akışımızı hızlandıran bir partner olarak görmeliyiz. Ancak son karar her zaman o estetik sezgiye sahip olan insanda kalacaktır" dedi.

Görüntü Yönetmeni Atajan Babakulov, yapay zeka entegrasyonunu ve insan dokunuşunun neden ikame edilemez olduğunu değerlendirdi.

'GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİN İŞİ SADECE IŞIĞI DOĞRU AÇIYLA VERMEK DEĞİL'

2011'de başladığı kariyerini görsel hikaye anlatıcılığı üzerine odaklanan prodüksiyon şirketi Bally Pictures ile devam ettiren Görüntü Yönetmeni Atajan Babakulov, konuya dair şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zeka, elindeki devasa veri setiyle bize teknik olarak iyi derecede aydınlatma şeması sunabilir. Ancak bir görüntü yönetmeninin işi sadece ışığı doğru açıyla vermek değildir. Biz, yönetmenle omuz omuza vererek bir karakterin yalnızlığını, bir sahnenin melankolisini veya bir markanın enerjisini o ana özel olarak inşa ederiz. Görüntü yönetmenliği, teknik bir hesaplamadan ziyade, hikayeye hizmet eden bir duygu inşasıdır. Bu noktada insan dokunuşu ve uzmanlığı devre dışı kaldığında, ortaya çıkan iş görsel bir harika olsa da ruhsuz bir kopya olmaktan öteye gidemez."

'PROBLEM ÇÖZME YETENEĞİ, YAPAY ZEKANIN HENÜZ ULAŞAMADIĞI BİR ALAN'

Kariyerinin ilk yıllarında ışık, ses ve sahne kurulumu gibi operasyonel süreçlerinde yetiştiğini belirten Babakulov, bir görüntü yönetmeninin sahadaki problem çözme yeteneğinin yapay zekanın henüz ulaşamadığı bir alan olduğunu altını söyleyerek, "Canlı yayınlarda, dev konserlerde veya yüksek bütçeli reklam setlerinde her şey her an değişebilir. Bir görüntü yönetmeni sadece vizörden bakmaz; aynı zamanda ekibi yönetir, teknik aksaklıklara anında refleks gösterir ve setin enerjisini yönlendirir. Birçok global markanın reklam filmi ve lansmanının yanı sıra; ünlü sanatçıların konserleri ve müzik kliplerinin prodüksiyonu gibi farklı alanlarda yürüttüğüm projelerde gördüm ki; yaratıcılık, kriz anlarında doğan o fikirlerden beslenir" dedi.

Babakulov, "Yapay zekayı reddetmek yerine, onu iş akışımızı hızlandıran bir partner olarak görmeliyiz. Ancak son karar her zaman o estetik sezgiye sahip olan insanda kalacaktır. Bizim Bally Pictures'daki vizyonumuz da tam olarak bu. En ileri teknolojiyi kullanırken, merkezde her zaman hikayenin duygusunu ve insan yaratıcılığını tutmak" diye konuştu.