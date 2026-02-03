Yapay Zeka ve İnsan Yaratıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yapay Zeka ve İnsan Yaratıcılığı

Yapay Zeka ve İnsan Yaratıcılığı
03.02.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atajan Babakulov, yapay zekanın işlevini değerlendirerek insan dokunuşunun önemini vurguladı.

YAPAY zekanın insan işgücünü ikame edememesine rağmen, partner olabileceğine dikkat çeken Görüntü Yönetmeni Atajan Babakulov, teknolojinin sunduğu imkanlar ile insan gözü arasındaki kritik farkı değerlendirdi. Babakulov, "Yapay zeka hikayenin ruhunu ikame edemez. Yapay zekayı reddetmek yerine, onu iş akışımızı hızlandıran bir partner olarak görmeliyiz. Ancak son karar her zaman o estetik sezgiye sahip olan insanda kalacaktır" dedi.

Görüntü Yönetmeni Atajan Babakulov, yapay zeka entegrasyonunu ve insan dokunuşunun neden ikame edilemez olduğunu değerlendirdi.

'GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİN İŞİ SADECE IŞIĞI DOĞRU AÇIYLA VERMEK DEĞİL'

2011'de başladığı kariyerini görsel hikaye anlatıcılığı üzerine odaklanan prodüksiyon şirketi Bally Pictures ile devam ettiren Görüntü Yönetmeni Atajan Babakulov, konuya dair şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zeka, elindeki devasa veri setiyle bize teknik olarak iyi derecede aydınlatma şeması sunabilir. Ancak bir görüntü yönetmeninin işi sadece ışığı doğru açıyla vermek değildir. Biz, yönetmenle omuz omuza vererek bir karakterin yalnızlığını, bir sahnenin melankolisini veya bir markanın enerjisini o ana özel olarak inşa ederiz. Görüntü yönetmenliği, teknik bir hesaplamadan ziyade, hikayeye hizmet eden bir duygu inşasıdır. Bu noktada insan dokunuşu ve uzmanlığı devre dışı kaldığında, ortaya çıkan iş görsel bir harika olsa da ruhsuz bir kopya olmaktan öteye gidemez."

'PROBLEM ÇÖZME YETENEĞİ, YAPAY ZEKANIN HENÜZ ULAŞAMADIĞI BİR ALAN'

Kariyerinin ilk yıllarında ışık, ses ve sahne kurulumu gibi operasyonel süreçlerinde yetiştiğini belirten Babakulov, bir görüntü yönetmeninin sahadaki problem çözme yeteneğinin yapay zekanın henüz ulaşamadığı bir alan olduğunu altını söyleyerek, "Canlı yayınlarda, dev konserlerde veya yüksek bütçeli reklam setlerinde her şey her an değişebilir. Bir görüntü yönetmeni sadece vizörden bakmaz; aynı zamanda ekibi yönetir, teknik aksaklıklara anında refleks gösterir ve setin enerjisini yönlendirir. Birçok global markanın reklam filmi ve lansmanının yanı sıra; ünlü sanatçıların konserleri ve müzik kliplerinin prodüksiyonu gibi farklı alanlarda yürüttüğüm projelerde gördüm ki; yaratıcılık, kriz anlarında doğan o fikirlerden beslenir" dedi.

Babakulov, "Yapay zekayı reddetmek yerine, onu iş akışımızı hızlandıran bir partner olarak görmeliyiz. Ancak son karar her zaman o estetik sezgiye sahip olan insanda kalacaktır. Bizim Bally Pictures'daki vizyonumuz da tam olarak bu. En ileri teknolojiyi kullanırken, merkezde her zaman hikayenin duygusunu ve insan yaratıcılığını tutmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Sinema, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka ve İnsan Yaratıcılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuş Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuş! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 14:18:43. #7.11#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ve İnsan Yaratıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.