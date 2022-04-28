Yapı Kredi Bankası, Almanya'da 9 Milyon Euro Bedelle Banka Satın Alıyor - Son Dakika
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Yapı Kredi Bankası, Almanya'da 9 Milyon Euro Bedelle Banka Satın Alıyor

28.04.2022 16:48
Yapı Kredi Bankası, Almanya'da 9 Milyon Euro Bedelle Banka Satın Alıyor

Yapı Kredi Bankası, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamının 9 milyon euro bedelle satın alınmasına karar verdi.

Yapı Kredi Bankası, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamının 9 milyon euro bedelle satın alınmasına karar verdi.

Yapı Kredi Bankası, Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin satın alınmasına ilişkin kararıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yönetim Kurulu tarafından, bankamızın ana stratejileri kapsamında, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG (BHF) hisselerinin tamamının, işlemin kapanış tarihindeki net aktif değeri değişimine bağlı fiyat düzeltmesine tabi olmak koşuluyla yaklaşık 9 milyon euro bedelle satın alınmasına; bu satın alım işlemine ilişkin Pay Alım ve Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasına; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer tüm resmi başvuruların yapılmasına ve yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan pay devrinin gerekli yasal izinleri müteakip gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

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Kamuyu Aydınlatma Platformu, Yapı Kredi Bankası, Almanya, Finans, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Finans Yapı Kredi Bankası, Almanya'da 9 Milyon Euro Bedelle Banka Satın Alıyor - Son Dakika


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