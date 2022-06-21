Yapı yaklaşık birim maliyetleri belirlendi - Son Dakika
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Yapı yaklaşık birim maliyetleri belirlendi

21.06.2022 11:50
Yapı yaklaşık birim maliyetleri belirlendi

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesaplanmasında, bu yıl kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri belirlendi.

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesaplanmasında, bu yıl kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan yeni tebliğe göre, yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç, genel giderler yüzde 15 ile yüklenici karı yüzde 10 dahil edilerek hesaplandı.

İnşaat yapıları yaklaşık birim maliyetleri, bu yıl için geçerli olmak üzere en düşük 605 lira, en yüksek 11 bin 175 lira olarak uygulanacak.

Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı, grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için 2022/2 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde belirlendiği senenin tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeden 2022/2 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınarak hesaplanacak.

Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken, tereddüde düşülmesi halinde o yapının yaklaşık maliyeti, yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarının uygulanmasıyla hesaplanacak.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Güncel, Son Dakika

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