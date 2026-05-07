Yapımı 1 ay sürüyor, 20 bin liradan satılıyor

07.05.2026 10:47
Şırnak'ta kadınların el emeği göz nuru olarak ilmek ilmek işlediği ve yapımı yaklaşık 1 ay süren seccadeler 20 bin liradan alıcılarını buluyor.

Şırnak'ta el emeği göz nuru seccadelerin üretimi devam ediyor. Kadınlar yıllardır seccade yaparak geçimini sağlıyor. Koyun yününden yapılan iplerle nakışlar yaparak günlerce emek verilen seccadelerin tanesi 20 bin liradan satılıyor. 

1 AY EMEK VERİLİYOR

Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde kadınlar yıllardır seccade üretiyor. Gelinlerin çeyizlerine hazırlanan seccadeler hem satılmak için hem de çeyizlerde kullanılmak için üretiliyor. 1 ay boyunca yapılan seccadelerin tanesi 20 bin liradan alıcı buluyor. 

"ÇOK ZORLU AMA ALIŞTIM"

Azime Varol isimli üretici yıllardır bu işi yaptıklarını, kızının çeyizi için seccade yaptığını söyledi. Varol, ''Günlerdir bunu yapıyorum. Çok zorlu ama alıştığımız için yıllardır bunu yapıyorum. Kızım için yapacağım tanesi 20 bin liradan gidiyor. Bu koyun yününden yapılıyor. Eskiden yaylada yapıyorduk'' dedi.

