Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu - Son Dakika

Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu

05.05.2021 16:42

Kendisini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak tanıtarak, sosyal medya hesaplarından da savcı cüppesiyle fotoğrafını paylaşan Halil Baki Çelen, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan tutuklanan zanlının, bazı internet siteleri üzerinden, 'İnek parasıyla okuyup Birleşmiş Milletlerin en genç savcısı oldu' gibi gerçeği yansıtmayan haberler yaptırdığı da öğrenildi.

Acıpayam ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan ve üzerinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kimlik kartı bulunan Halil Baki Çelen, geçen pazartesi günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

OTELDE BULAŞIKÇILIK YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Ziyaret sırasında kendisini BM savcısı olarak tanıtan Çelen'in konuşmalarından şüphelenen polis, yaptığı incelemede lise mezunu olduğu öğrenilen Baki Çelen'in Adalet Meslek Yüksekokuluna başvurduğu ancak kazanamadığını ve bir süre önce İstanbul'da otellerde bulaşıkçılık yaptığını tespit edildi. Üzerinde yapılan aramada sahte savcı kimliği de bulunan Çelen, dün sevk edildiği adliyede unvan gaspı ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kendini Birleşmiş Milletler savcısı olarak tanıtan 'Sahte Savcı'nın oyunu ortaya çıktı

UYDURDUĞU HAYAT HİKAYESİNİ HABER YAPTIRDI

Çelen'in uydurduğu hayat hikayesini bazı internet sitelerinde haber de yaptırdığı ortaya çıktı. Sitelerde 'İnek parasıyla okudu. Birleşmiş Milletlerin en genç savcısı oldu' haberleri yaptırdığı, bazılarında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiği, ardından Norveç Oslo Üniversitesi'nde lisansını tamamladığı, Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde ise stajını yaptıktan sonra da BM'nin Cenevre ofisinde iltica davalarının takibine ilişkin operasyonları yürütmekle yükümlü ekipte görevlendirilmek üzere tayin edildiğini, buradaki görevinin ardından da son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak çalıştığını kendi sözleriyle haber yaptırıp, sosyal medya hesaplarından duyurduğu anlaşıldı.

Yaptırdığı haberlerle kendini savcı olarak tanıtan kişinin oyunu bozuldu

SOSYAL MEDYADA KENDİSİNİ BÖYLE TANITTI

Çelen'in elindeki kimlik ve sosyal medya hesaplarını kullanarak siyasilerden bürokratlara, hakimlerden savcılara kadar çok sayıda kişiye de kendisini bu şekilde tanıttığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarında tanınmış siyasetçiler, hukukçular ve bürokratlarla arkadaş olup, arada bir ziyaretler yaparak fotoğraflar çektirdiği ve bu sayede kendisine inandırıcılık kazandırdığı belirlendi.

Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu

Halil Baki, Adalet, Polis, Savcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu - Son Dakika


YORUMLAR (14)
  • Kıng: Sen niye savcı oluyorsun kripto para işi yapsaydın bakanlar makamında görüşürdü resim çektirirdin gerçi iş karışınca tanımıyorlar ama yinede kapılar açılırdı belki büro elemanı olurdun pudra şekeri çekerdin Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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