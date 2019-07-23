Yaptırım olacaksa 2020 Nisan'ından önce olmaz
1 saat önce
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımı ile ilgili iddiaları değerlendiren DEİK/ Türkiye- ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımı olacaksa 2020 yılının nisan ayından önce olmayacağını düşündüğünü belirtti.
ABD'nin Türkiye
'ye yönelik yaptırımı ile ilgili iddiaları değerlendiren DEİK/ Türkiye- ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ
, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımı olacaksa 2020 yılının nisan ayından önce olmayacağını düşündüğünü belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:07
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