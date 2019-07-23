Son Dakika Haberleri: Yaptırım olacaksa 2020 Nisan'ından önce olmaz
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Yaptırım olacaksa 2020 Nisan'ından önce olmaz

1 saat önce

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımı ile ilgili iddiaları değerlendiren DEİK/ Türkiye- ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımı olacaksa 2020 yılının nisan ayından önce olmayacağını düşündüğünü belirtti.

Yaptırım olacaksa 2020 Nisan'ından önce olmaz, System.String[]
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımı ile ilgili iddiaları değerlendiren DEİK/ Türkiye- ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımı olacaksa 2020 yılının nisan ayından önce olmayacağını düşündüğünü belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:07 
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