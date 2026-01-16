Yaralı Ak Pelikan Doğaya Salındı

BURSA'da yaralı halde bulunan ak pelikan, 5 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına salındı. Ak pelikanın görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Bursa'da ense ve boyun bölgesinden yaralı olarak bulunan ak pelikan, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Ekiplerin özenle baktığı ak pelikan 5 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Tedavisinin ardından ak pelikan Karacabey Longoz Ormanları'nda doğal yaşam alanına salındı. Ak pelikanın tedavi süreci ve doğaya salınması DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü sanal medya hesabından paylaşıldı.