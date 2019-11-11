Son Dakika Haberleri: Yaralı baykuş tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Yaralı baykuş tedavi altına alındı

Yaralı baykuş tedavi altına alındı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde posta dağıtıcısı tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Yaralı baykuş tedavi altına alındı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde posta dağıtıcısı tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.


PTT'de posta dağıtıcısı Sercan Başboğa, Turan Mahallesinde dağıtım yaptığı sırada yaralı baykuş gördü ve durumu Turgutlu Belediyesi yetkililerine bildirdi. Turgutlu Belediyesi Veteriner Hekimliği tarafından bulunduğu yerden alınan baykuş, yapılacak olan tedavisinin ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Manisa, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
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