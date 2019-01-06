Yaralı Dağ Keçisine Mehmetçik'ten Şefkat Eli
17 dakika önce
Yaralı dağ keçisine Mehmetçik'ten şefkat eliTUNCELİ - Tunceli'de kaçak avlananların boynundan vurduğu koruma altındaki dağ keçisine ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı.
Yaralı dağ keçisine Mehmetçik'ten şefkat eli
TUNCELİ - Tunceli
'de kaçak avlananların boynundan vurduğu koruma altındaki dağ keçisine ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı.
Olay, Pülümür
ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinleri kaçak avlananlar tarafından boynundan vurulan dağ keçisini buldu. Bunun üzerine vatandaşlar yaralı hayvanı alarak yakında bulunan Mutu Jandarma
Karakoluna götürdü. Karakolda Mehmetçik yaralı hayvana ilk müdahaleyi yaparak yaralanan hayvanın boynunu sardı.
Daha sonra durum Doğa Koruma ve Milli Parklar
Tunceli Şubesine bildirildi. Yaralı hayvan, ekiplerin yaptığı istişarede bölgenin yakın olduğu Erzincan
'a götürülerek tedavi altına alındı.
Öte yandan kaçak avlanan ve hayvanı yaralayan şahısların tespiti için çalışma yapıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:51 Kaynak: İHA
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