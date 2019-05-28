Yaralı Kuşlar 42. Bölüm Fragmanı
27 dakika önce
Yaralı Kuşlar 42. Bölüm Fragmanı yayında!
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:02
Yaralı Kuşlar 42. Bölüm Fragmanı yayında! Melis ve Hülya'dan Meryem
'e kötü tuzak kuruluyor.
Meryem'in konaktan gitmesini isteyen Melis, ablasıyla işbirliği yaparak Meryem'e büyük bir tuzak kuruyorlar. Mücevher kutusundan broş çalmakla suçlanan Meryem, kendisini nasıl savunacak? Levent, her defasında masum olduğunu öğrendiği Meryem'e mi yoksa Melis'le Hülya'ya mı inanacak?
Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D
'de!
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