Son Dakika Haberleri: Yaralı Kuşlar 42. Bölüm Fragmanı

Yaralı Kuşlar 42. Bölüm Fragmanı

27 dakika önce

Yaralı Kuşlar 42. Bölüm Fragmanı yayında!

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Yaralı Kuşlar 42. Bölüm Fragmanı yayında! Melis ve Hülya'dan Meryem'e kötü tuzak kuruluyor.

Meryem'in konaktan gitmesini isteyen Melis, ablasıyla işbirliği yaparak Meryem'e büyük bir tuzak kuruyorlar. Mücevher kutusundan broş çalmakla suçlanan Meryem, kendisini nasıl savunacak? Levent, her defasında masum olduğunu öğrendiği Meryem'e mi yoksa Melis'le Hülya'ya mı inanacak?

Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de!
Yaralı Kuşlar 42. Bölüm Fragmanı
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:02 
TV
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