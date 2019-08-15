Son Dakika Haberleri: Yaralı şahine Bünyan Belediyesi sahip çıktı
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Yaralı şahine Bünyan Belediyesi sahip çıktı

1 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahine Bünyan Belediyesi yetkilileri sahip çıktı.

Yaralı şahine Bünyan Belediyesi sahip çıktı, System.String[]
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahine Bünyan Belediyesi yetkilileri sahip çıktı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Topsöğüt mahallesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahin tedavi edilmek için Bünyan Belediyesine getirildi. Sol ayağı kırılmış olan şahine ilk müdahaleyi yapan ve yaralı ayağı sabitleyen ekipler, ilk müdahalenin ardından şahini tedavi için Erciyes Üniversitesi Veterinerlik fakültesine götürüldü.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Sabah saatlerinde yol kenarında yaralı buldukları şahini belediyemize getiren duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaralı şahinin ilk müdahalesi belediyemiz ekipleri tarafından yapıldı. Daha ileri tektik ve tedavi için şahini Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderdik. Hayvanlara belediye olarak sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
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