Yaralı şahine Bünyan Belediyesi sahip çıktı
1 saat önce
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahine Bünyan Belediyesi yetkilileri sahip çıktı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
'nin Bünyan
ilçesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahine Bünyan Belediyesi
yetkilileri sahip çıktı.
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Topsöğüt
mahallesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahin tedavi edilmek için Bünyan Belediyesine getirildi. Sol ayağı kırılmış olan şahine ilk müdahaleyi yapan ve yaralı ayağı sabitleyen ekipler, ilk müdahalenin ardından şahini tedavi için Erciyes Üniversitesi
Veterinerlik fakültesine götürüldü.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun
; "Sabah
saatlerinde yol kenarında yaralı buldukları şahini belediyemize getiren duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaralı şahinin ilk müdahalesi belediyemiz ekipleri tarafından yapıldı. Daha ileri tektik ve tedavi için şahini Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderdik. Hayvanlara belediye olarak sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi. - KAYSERİ
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