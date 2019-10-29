Son Dakika Haberleri: Yaralı tilki, tedavi olduktan sonra yeniden doğaya salındı
Son Dakika Genel Yaralı tilki, tedavi olduktan sonra yeniden doğaya salındı

Yaralı tilki, tedavi olduktan sonra yeniden doğaya salındı

53 dakika önce

Yaralı tilki, tedavi olduktan sonra yeniden doğaya salındı Uludağ yolu üzerinde arabanın çarptığı tilki tedavi edildiBURSA - Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolu üzerinde araba çarpması sonucu yaralanan tilkiyi tedavi etti.

Yaralı tilki, tedavi olduktan sonra yeniden doğaya salındı

Uludağ yolu üzerinde arabanın çarptığı tilki tedavi edildi

BURSA - Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolu üzerinde araba çarpması sonucu yaralanan tilkiyi tedavi etti. İyileşen tilki Orman ekiplerince Karacabey'de doğal ortamına bırakıldı.

Armutköy mevkiinde araba çarpması sonucunda iç kanama geçiren ve ağır yararlanan tilki için Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, hayatta kalma mücadelesi veren tilkiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipler, yaralı hayvanı sedyeye alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Sağlık taramasından geçirilen ve iç kanaması olduğu öğrenilen tilki tedavi altına alındı.

Yaraları temizlenen ve ilaç verilen tilki, tamamen iyileşene kadar Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde bakım altında tutulacak. Tilki eski sağlığına kavuşmasının ardından Karacabey'deki Longoz Ormanları'nda doğal ortamına bırakıldı.

Yaralı tilki, tedavi olduktan sonra yeniden doğaya salındı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Karacabey, Uludağ, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:33 Kaynak: İHA
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