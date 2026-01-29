Yaralı Tilki ve Çakal Doğaya Salındı - Son Dakika
Yaralı Tilki ve Çakal Doğaya Salındı

29.01.2026 14:17
Sakarya'da tedavi edilen iki tilki ve bir çakal, doğal ortamlarına geri bırakıldı.

Sakarya'da yaralı halde bulunan ve tedavilerinin ardından iyileşen iki tilki ile bir çakal doğal ortamlarına bırakıldı.

Arifiye ilçesinde bir süre önce doğada yaralı halde bulunan iki yetişkin tilki ile bir çakal yavrusu, Arifiye Belediyesi Gölya Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alındı.

Burada gerekli bakım ve rehabilitasyon işlemleri yapılarak sağlığına kavuşan hayvanlara aşı da uygulandı.

Tesis görevlileri tarafından kafese konularak ilçedeki ormanlık alana götürülen hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şubesi ekipleri gözetiminde doğaya salındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Sakarya, Güncel, Çakal, Çevre, Doğa, Son Dakika

