Yaralı Turna Tedavi Edilip Doğaya Salındı
1 saat önce
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından yaralı halde bulunan Turna, hayvan hastanesinde tedavi edildikten sonra doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale
Şube Müdürlüğü tarafından yaralı halde bulunan Turna, hayvan hastanesinde tedavi edildikten sonra doğaya salındı. Delice
ilçesine bağlı Tatlıcak
köyünde yüksek gerilim hatlarına takılma sonucunda yaralanan Turna, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından Veteriner Fakültesi ve Uygulama Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Daha sonra bir süre gözetim altında kalan Turna tekrardan doğaya salındı.
Turnaların Tatlıcak köyü mevkisinde bulunan küçük sulak alanı Kırşehir Seyfe Gölü
ve Kayseri
Sultan Sazlığına göçleri esnasında dinlenme ve beslenme amacıyla bir süreliğine kullandıkları gözlendiği bildirildi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:40 Kaynak: İHA
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