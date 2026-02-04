Yaralı Vaşak Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
Yaralı Vaşak Tedavi Altına Alındı

04.02.2026 15:23
Sivas Hafik'te yol kenarında yaralı bulunan vaşak, tedavi için belediye tesislerine getirildi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan vaşak tedavi altına alındı.

Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyü yakınlarında bir tır şoförü yol kenarında yaralı bir hayvan görerek durumu Hafik Belediyesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden belediye personeli, arka ayakları kırık hayvanın vaşak olduğunu tespit etti.

Yaralı hayvanı güvenli şekilde muhafaza altına alan ekipler, vaşağı ilk müdahale ve koruma süreci için geçici olarak belediye tesislerine getirdi.

Burada gözetim altında tutulan vaşağın, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon işlemleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Belediye görevlisi Alparslan Soğancıoğlu, AA muhabirine, "Bir tır şıförü Hafik Belediyesini arayarak yolda Anadolu Aslanı'na benzettiği bir hayvan olduğu konusunda bilgi veriyor. Olay yerine gittik, Anadolu vaşağı sakatlanmış. Tedavi edilmek üzere Hafik Belediyesine getirdik, buradan gerekli yere teslim edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

