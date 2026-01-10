Yaramaz Kedi Eskişehir\'de Oyun Oynadı

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde çatıda mahsur kalmış gibi bağırıp kendisini kurtarmaya çalışan gençlerle oyun oynayan yaramaz kedi, aynı şeyi bir kez daha yaparken görüntülendi.

Komik olay, Eskişehir Tren İstasyonu'nda meydana gelmişti. Garın çatısından bağıran bir kedinin mahsur kaldığını zanneden gençler hayvanı kurtarmak için seferber olmuştu ama operasyonları 'başarısız' sonuçlanmıştı. O anlara ait görüntüler görenleri güldürmüştü. Aynı kedi geçtiğimiz gün yine çatıda mahsur kalmış gibi bağırarak çevreden geçenlerin dikkatini topladı. Vatandaşların kurtarmak için uğraştığı hayvan, bir kez daha insanlarla oyun oynarken görüntülendi. Ertesi gün ise, yaramaz kedinin garın içerisindeki oturaklarda bulunduğu ve vatandaşlara kendisini sevdirdiği görüldü. - ESKİŞEHİR