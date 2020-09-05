Yarasaların mekanı Dupnisa Mağarası, daha çok ziyaretçi ağırlayacak - Son Dakika

Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve binlerce yarasayı barındıran Dupnisa Mağarası, yeni yatırımlarla turizme daha fazla katkı sağlayacak.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmaları doğrultusunda düzenlenerek 2003'te turizme açılan Dupnisa Mağarası, 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor.

İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde birbirine bağlı iki kat ve üç bölümden oluşan, sürekli akan bir yeraltı nehri ve bu nehrin oluşturduğu derinliği yer yer 2 metreyi aşan göller bulunan mağaranın sulu kısmı, yarasaların üremesi amacıyla her yıl 6 ay süreyle ziyarete kapatılıyor.

Zengin damla taş oluşumları, süt beyazdan, kırmızı ve kahverenginin her tonundaki renklere sahip dev boyutlara ulaşan sarkıt, dikit, sütunlar ve damla taş havuzları ile hayranlık uyandıran mağarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, 1977 metre uzunluğundaki mağaranın turizme açık 500 metrelik bölümünün 100 metresini gezebiliyor.

15 Mayıs'ta ziyaretçilerine kapıları açılan mağara, 15 Kasım'a kadar ziyarete açık kalıyor.

"Dupnisa, dünyanın ender mağaraları arasında"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, Dupnisa Mağarası'nın jeolojik yapısı itibarıyla dünyanın ender mağaraları arasında yer aldığını söyledi.

Dupnisa Mağarası'nın Trakya'nın turizme açık olan tek mağarası ve Türkiye'nin de en uzun mağarası olma özelliğine sahip olduğunu belirten Bilgin, bölgede turizmin canlandırılması ve daha fazla turiste ulaşılması hedefiyle projeler uygulandığını aktardı.

Mağaranın bulunduğu bölgeye ulaşımın sağlandığı yol ve mağara etrafında çevre düzenlemeleri yapıldığını bildiren Bilgin, "Bisiklet ve yürüyüş yolları, otopark, yerel ürün satış noktaları ile mağara içi ve çevresinde aydınlatmalar yapıldı. Dupnisa Mağarası bölgemizin en önemli turizm bölgelerinden biridir. Dupnisa, dünyanın ender mağaraları arasında yer alıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dupnisa, Trakya'nın çekim merkezi haline geldi." diye konuştu.

Mağara ve çevresine 14 milyon lira yatırım yapıldığını anımsatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Fiziki olarak projelerin yüzde 50 kısmını yaptık. Bu yıl tamamını bitireceğiz. Mağara çevresinde bulunan ve bize tahsisli olan 15 dekarlık alanda 20 bungalov ev yaparak turizme kazandırılmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Mağara çevresine yapacağımız bungalov evler ile yerli ve yabancı turistler hem mağaramızı gezecek hem de bölgenin doğa koşullarında istirahat edebilecek. Herkesi mağaramızı görmeye davet ediyorum."