Yardım tırı Karabük'ten İzmir'e dualarla uğurlandı - Son Dakika

Yardım tırı Karabük'ten İzmir'e dualarla uğurlandı

10.11.2020 16:45
Yardım tırı Karabük'ten İzmir'e dualarla uğurlandı, System.String[]

Karabük Valiliği öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Karabük Valiliği öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Karabük ve ilçelerindeki kamu kurumlarında görev yapan kamu görevlileri çoğunlukta olmak üzere, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile tedarik edilen 466 gıda kolisi ve 1071 adet battaniyeden oluşan yardım malzemelerinin yüklendiği tır dualarla uğurlandı.

Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri ile Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen katıldı.

Devletin İzmir'deki vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Vali Gürel, "Ancak biz de çorbada tuzumuzun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yardım kampanyası başlattık. Toplanan yardımlarla hazırladığımız 466 gıda kolisi ile 1071 adet battaniyeleri İzmir'deki depremzede vatandaşlarımıza gönderiyoruz. İzmir'de yaşanan depremden dolayı Karabüklüler olarak teknik destek sağlamıştık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekiplerimiz vatandaşlarımızın göçük altından çıkarma ve tedavi süreçlerinde yardımcı olmuşlardı. Şimdi de memurundan, esnafına, sivil toplum örgütlerine kadar herkesin katılımı ile bir tır dolusu gıda kolisi ve battaniye göndereceğiz. Bu kapsamda bütün ilçelerimizden ve Karabük Merkez ilçemizden bütün memur arkadaşlarımın destekleri var, Esnaf Odaları Birliğimizin araç destekleri var. Bu kapsamda 466 koli ve 1071 battaniye arkamda gördüğünüz tırın içerisinde bulunmakta, aslına bakarsanız bütün Türkiye'de vatandaşlarımız deprem bölgesine yeterince malzeme gönderiyorlar ama bizlerde bu çorbada tuzumuz olsun diye Karabüklüler olarak yardım severlik duygusu içerisinde yardım tırımızı inşallah yola çıkaracağız, yarın da inşallah İzmir'de olacak. Ben yardım eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum, Allah yardımlarını kabul etsin. Depremden etkilenen, yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralılara en kısa sürede şifa diliyorum. İnşallah ülkemiz, milletimiz bu tür afetlerle bir daha karşı karşıya kalmaz. Türk milleti gerek ülkemizde gerekse başka yerlerde olsun afetlerden etkilenen insanlara hiç bir ayrım yapmaksızın yardım etme hususunda çok fedakar. İnşallah bu tür afetler olmaz ama olduğu zamanda millet olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan duanın ardından içerisinde gıda kolisi ve battaniye gibi yaşam malzemelerinin bulunduğu yardım tırı İzmir'e hareket etti. - KARABÜK

Yardım tırı Karabük'ten İzmir'e dualarla uğurlandı
Yardım tırı Karabük'ten İzmir'e dualarla uğurlandı
Yardım tırı Karabük'ten İzmir'e dualarla uğurlandı
Yardım tırı Karabük'ten İzmir'e dualarla uğurlandı

Karabük Valiliği, Karabük, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yardım tırı Karabük'ten İzmir'e dualarla uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Çimento kamyonunun kağıt gibi ezdiği minibüsten şoför, mucize eseri çıktı Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu         
17:23
Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum         
16:14
Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi         
15:54
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Ordu'da bir okulda öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, eğitime 4 gün ara verildi Ordu'da bir okulda öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, eğitime 4 gün ara verildi         
14:59
Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı         
14:14
Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış         
14:00
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 17:40:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yardım tırı Karabük'ten İzmir'e dualarla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei