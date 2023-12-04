Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin çocuklarına bakan Özbekistan uyruklu yardımcıları Şule, paylaşımları ve hareketleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Polat'ın ceketiyle görüntülenen Şule, bu sefer de 12 akrabasını villaya aldığı iddiasıyla gündeme geldi.
Ailenin tutuklanmasıyla evde kalmaya devam ederek çocuklara bakan Şule'nin Özbekistan'da yaşayan 12 akrabasını çağırarak lüks villaya yerleştirdiği ileri sürüldü. Şule'nin aile üyelerinden biri de Dilan Polat'ın daha önce sık sık video çektiği ayna karşısına geçerek poz vermesi de dikkatlerden kaçmadı.
Şule, geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın ceketiyle bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Bir kullanıcı tarafından gizlice videosu çekilen Şule, görüntülerin ardından şikayetçi olmuştu.
Son Dakika › Hukuk › Yardımcı Şule, Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla 12 akrabasını ailenin villasına yerleştirdi - Son Dakika