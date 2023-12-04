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Yardımcı Şule, Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla 12 akrabasını ailenin villasına yerleştirdi - Son Dakika

Yardımcı Şule, Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla 12 akrabasını ailenin villasına yerleştirdi

Dilan Polat'ın çocuk bakıcısı Şule, ailenin cezaevine girmesinin ardından Özbekistan'daki 12 akrabasını villaya getirdi.

04.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 14:45
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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin çocuklarına bakan Özbekistan uyruklu yardımcıları Şule, paylaşımları ve hareketleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Polat'ın ceketiyle görüntülenen Şule, bu sefer de 12 akrabasını villaya aldığı iddiasıyla gündeme geldi.

DİLAN GİTTİ, ŞULE'NİN AKRABASI GELDİ

Ailenin tutuklanmasıyla evde kalmaya devam ederek çocuklara bakan Şule'nin Özbekistan'da yaşayan 12 akrabasını çağırarak lüks villaya yerleştirdiği ileri sürüldü. Şule'nin aile üyelerinden biri de Dilan Polat'ın daha önce sık sık video çektiği ayna karşısına geçerek poz vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Şule, geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın ceketiyle bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Bir kullanıcı tarafından gizlice videosu çekilen Şule, görüntülerin ardından şikayetçi olmuştu.

Yardımcı Şule, Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla 12 akrabasını ailenin villasına yerleştirdi
Yardımcı Şule, Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla 12 akrabasını ailenin villasına yerleştirdi
Yardımcı Şule, Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla 12 akrabasını ailenin villasına yerleştirdi

Dilan Polat, Suç, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yardımcı Şule, Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla 12 akrabasını ailenin villasına yerleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yardımcı Şule, Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla 12 akrabasını ailenin villasına yerleştirdi - Son Dakika
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