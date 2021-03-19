Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı - Son Dakika

Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı

19.03.2021 09:04
Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı, System.String[]

BURSA'da yaşayan Adem amca ile dostluğu belgesele konu olan Yaren Leylek'in Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10'uncu kez gelişi, pasta kesilerek kutlandı.

BURSA'da yaşayan Adem amca ile dostluğu belgesele konu olan Yaren Leylek'in Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10'uncu kez gelişi, pasta kesilerek kutlandı.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', 10 gün önce yeniden geldi. Yaren Leylek'in 10'ncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Amca ile hikayesi 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel yapıldı. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

Karacabey Belediyesi, köyde yaşayan çocuklarla birlikte Yaren Leylek'in 10'uncu gelişini pasta keserek kutladı. Başkan Ali Özkan, pasta kesiminin ardından çocuklara, Yaren Leylek'in getirdiğini söylediği hediyeleri dağıttı.

'ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİK'

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Eskikarağaç köyünde her leylek yuvası, köyde yaşayan bir çocuğa zimmetlenmiş vaziyette. Bu çocuklar o yuvalardan sorumlu. Leyleklerin başına olumsuz bir durum geldiğinde bunu büyüklerine, büyükleri de bizlere bildiriyor. Biz de gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Bugün Yaren Leylek'in köydeki çocuklarımızla ve Adem amca ile kavuşmasının 10'ncu yılı olması nedeniyle pasta kestik. Yaren Leylek gelirken eli boş gelmemiş. Çocuklarımıza hediye getirmiş. Yaren Leylek adına aldığımız hediyelere çocuklarımıza verdik" dedi.

'ÇOCUKLARA AİTLİK DUYGUSU AŞILANDI'

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Bugün yaptığımız etkinlik çocuklar için çok önemli.  Karacabey Belediyesi burada çok önemli bir rol üstelendi ve çocuklara yuvaları sahiplendirerek, her birine aitlik duygusunu aşıladı. Leyleklerin gelişiyle birlikte çocuklara hediye vererek, çocukların doğaya daha sevgiyle ve mutlulukla bakmasını sağladı. Gelen ziyaretçiler yuvaların etrafında dolaşırken, çocuklar da onları olumsuz durumlar yaşanmasın diye bazı konularda uyarıyorlar. Çocukların leylek sevincini daha içten yaşamaları için leyleklerin gelişiyle hediyelerini verdik. Bu çocuklar için de unutulmaz bir an oldu. Birlikte pasta kestiler" diye konuştu.

Balıkçı Adem Yılmaz da "Bugün Yaren Leylek'in gelişini kutladık. Yuva sahibi çocuklarımıza hediye verildi. Bu durum bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

'YAREN GELDİĞİ İÇİN MUTLUYUZ'

Yaren Leylek'i 2 yıldır beslediğini belirten Beyza Çakıl, "İki seneden beri Yaren Leylek ile birlikteyiz. Yavrularıyla birlikte çatımıza kondurmayı başardım. Çok mutlu oldum. Bize de bugün burada hediye verildi. Yaren Leylek tarafından getirildiğini söylediler. Yaren geldiği için çok mutlu olduk" dedi.

Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı
Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı
Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı
Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı
Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı
Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı
Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı
Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı
Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı
Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı
Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı
Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı
Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı

Karacabey, Belgesel, Bursa, Yaren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaren Leylek'in 10'uncu gelişi pastayla kutlandı - Son Dakika


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