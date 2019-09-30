Son Dakika Haberleri: Yargı reformunun ilk paketi Meclis'e sunuluyor
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Yargı reformunun ilk paketi Meclis'e sunuluyor

1 saat önce

Yargı reformunun ilk paketi Meclis'e sunuluyor

Yargı reformunun ilk paketi Meclis'e sunuluyor, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı reformunun ilk paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.


Muş, Yargı strateji belgemizin ilk paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Belli suçlarda basit yargılama usulünü getirmiş olacağız." dedi.

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Mehmet Muş, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:01 
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz
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