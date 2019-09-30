Yargı reformunun ilk paketi Meclis'e sunuluyor
1 saat önce
Yargı reformunun ilk paketi Meclis'e sunuluyor
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı reformunun ilk paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.
Muş, Yargı strateji belgemizin ilk paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Belli suçlarda basit yargılama usulünü getirmiş olacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:01
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