Yargıda yeni dönem! Başsavcılar da adli dosyalarda görev alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yargıda yeni dönem! Başsavcılar da adli dosyalarda görev alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yargıda yeni dönem! Başsavcılar da adli dosyalarda görev alacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandırmak ve soruşturmalardaki gecikmelerin önüne geçmek amacıyla iki önemli ilke kararının uygulamaya konulduğunu açıkladı. Yeni düzenlemeyle Cumhuriyet başsavcıları ve başsavcı vekilleri, idari ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılacak. Düzenlemeyle savcıların iş yükünün dengelenmesi ve dosyaların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Yargıda işleyişi hızlandıracak yeni bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararının uygulamaya alındığını duyurdu. Kararlar, başsavcıların ve başsavcı vekillerinin görev dağılımını doğrudan ilgilendiriyor.

BAŞSAVCILAR DA ADLİ İŞLERE KATILACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi için yargı teşkilatının işleyişini güçlendirdiklerini belirtti. HSK tarafından hazırlanan iki ilke kararı kapsamında, Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan başsavcıların adli işlere katılımına ilişkin esaslar belirlendi. 

Yargıda yeni dönem! Başsavcılar da adli dosyalarda görev alacak

SAVCILARIN İŞ YÜKÜ DAHA DENGELİ DAĞITILACAK

Yeni düzenlemenin temel hedeflerinden biri, Cumhuriyet savcılarının üzerindeki iş yükünün daha dengeli dağıtılması olacak. Özellikle soruşturma dosyalarının sonuçlandırılmasında yaşanan gecikmelerin azaltılması amaçlanırken, tecrübeli başsavcı ve başsavcı vekillerinin bilgi birikiminden daha fazla yararlanılacak. Dosyaların makul sürede tamamlanması, düzenlemenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Yargıda yeni dönem! Başsavcılar da adli dosyalarda görev alacak

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN KARARLILIK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatımızın işleyişini güçlendirmeye devam ediyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyuyoruz. Bu kapsamda; Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimizin, Asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarımızın, idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik. Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir."

Adalet BakanlığıAkın GürlekBaşsavcıGüncelGündemYargıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
19:16
Arda Turan’dan Arda Güler’i üzen tahmin
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin
19:14
İstanbul merkezli yasa dışı ’üreme ticareti’ operasyonu: 8 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli yasa dışı 'üreme ticareti' operasyonu: 8 kişi tutuklandı
18:58
Aston Villa, Fenerbahçe’nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ı radarına aldı
Aston Villa, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı radarına aldı
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
18:25
“Kedi gibi evde oturacağım“ diyen Tanju Özcan’dan yeni açıklama
"Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama
18:22
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi
Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
18:19
Yeni Salah ocak ayında gelecek Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu
Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu
18:09
Arda Güler’in Mbappe’ye attığı mesaj olay oldu Anında cevap geldi
Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 19:34:45. #7.13#
SON DAKİKA: Yargıda yeni dönem! Başsavcılar da adli dosyalarda görev alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei