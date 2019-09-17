Son Dakika Haberleri: Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya...
Son Dakika Güncel Haber

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya...

30 dakika önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya..., System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.

Mehmet Kaya, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ergenekon, Balyoz ve ÇYDD soruşturmalarını yürüten eski savcıya FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi
Son dakika: İzmir'de FETÖ soruşturması! 14 kişi hakkında yakalama kararı Editörün hatası, Fatih Portakal'a özür üstüne özür diletti Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:26:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]