Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya...
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Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:56 Kaynak: AA
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.
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