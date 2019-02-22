Son Dakika Haberleri: Yargıtay Başkanı Cirit, Afyonkarahisar'da

Yargıtay Başkanı Cirit, Afyonkarahisar'da

30 dakika önce

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Afyonkarahisar'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 2018 değerlendirme toplantısına katıldı.

Yargıtay Başkanı Cirit, Afyonkarahisar'da, System.String[]
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Afyonkarahisar'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 2018 değerlendirme toplantısına katıldı.

Cirit, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörlüğü, Afyonkarahisar Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Afyonkarahisar Barosu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Cirit, "Güzel termal diyarı Afyonkarahisar'da her yıl gerçekleştirilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirme toplantısına katıldık. Değerli rektörümüz, üniversite hakkında bilgi verdi. Çok memnuniyet duydum. Afyon Kocatepe Üniversitesi, gerçekten çağdaş ve geniş öğrenci topluluğu olan güzel kampüsüyle örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Yargıtay Başkanı Cirit'in ziyaretlerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:18 Kaynak: AA

Yargıtay, Yargıtay Başkanı, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar Uyardı: Altının Gram Fiyatı, Alım Fırsatı Sunuyor Destek Alarak İş Yerini Büyüten Girişimci, Türkiye'nin Dört Bir Yanına Mantar Satıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Millet İttifakı'na Sert Sözler: Sloganlarını Pensilvanya Belirliyor Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 18:48:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yargıtay Başkanı Cirit, Afyonkarahisar'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]