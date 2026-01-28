Yargıtay'dan Trafik Katliamına 18 Yıl Cezası

Yargıtay, İzmir'de hafif ticari aracıyla "makas atarak" ilerlerken 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın cezasını onadı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu sanık Y.İ.K'ye "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan verilen 18 yıl hapis cezasına ilişkin kararın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, yerel mahkemenin kararında usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, sanık hakkında verilen cezayı onadı.

Dairenin kararında, eyleme uyan suç vasıflarının doğru biçimde belirlendiği kaydedildi.

Olayın geçmişi

Menderes ilçesinde 30 Haziran 2023'te, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, "makas atma" olarak tanımlanan şerit ihlalleri yaparak ilerleyen Y.İ.K. (20) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

Kazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca hayatını kaybetmiş, araçlardaki 20 kişi yaralanmıştı.

Tutuklanan Y.İ.K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Eylül 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanık Y.İ.K'yi "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan verilen 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, kararı hukuka uygun bulmuştu.