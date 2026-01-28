Yargıtay'dan Trafik Katliamına 18 Yıl Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yargıtay'dan Trafik Katliamına 18 Yıl Cezası

28.01.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, 5 kişinin ölümüne neden olan sürücünün 18 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay, İzmir'de hafif ticari aracıyla "makas atarak" ilerlerken 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın cezasını onadı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu sanık Y.İ.K'ye "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan verilen 18 yıl hapis cezasına ilişkin kararın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, yerel mahkemenin kararında usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, sanık hakkında verilen cezayı onadı.

Dairenin kararında, eyleme uyan suç vasıflarının doğru biçimde belirlendiği kaydedildi.

Olayın geçmişi

Menderes ilçesinde 30 Haziran 2023'te, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, "makas atma" olarak tanımlanan şerit ihlalleri yaparak ilerleyen Y.İ.K. (20) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

Kazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca hayatını kaybetmiş, araçlardaki 20 kişi yaralanmıştı.

Tutuklanan Y.İ.K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Eylül 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanık Y.İ.K'yi "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan verilen 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, kararı hukuka uygun bulmuştu.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yargıtay, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan Trafik Katliamına 18 Yıl Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL
Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Datça’da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı Datça'da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı

19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
17:52
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
16:17
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 20:03:37. #7.11#
SON DAKİKA: Yargıtay'dan Trafik Katliamına 18 Yıl Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.