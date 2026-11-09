Yargıtay'dan emsal karar! Karısı önceki evliliğini gizledi, kendisi ağır kusurlu sayıldı - Son Dakika
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Yargıtay'dan emsal karar! Karısı önceki evliliğini gizledi, kendisi ağır kusurlu sayıldı

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Yargıtay\'dan emsal karar! Karısı önceki evliliğini gizledi, kendisi ağır kusurlu sayıldı
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, önceki evliliğini eşinden gizleyen kadının bu davranışının boşanma davasında kusur sayılması gerektiğine hükmetti. Kadının evlendikten sonra da durumu gizlemeyi sürdürmesini “güven sarsıcı davranış” olarak değerlendiren Daire, buna rağmen tarafların tüm kusurları birlikte ele alındığında erkeğin daha ağır kusurlu olduğu yönündeki istinaf kararını oy birliğiyle onadı.

Yargıtay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde görülen bir boşanma davasında önceki evliliğin eşten gizlenmesine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Gölbaşı’nda bir çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Gölbaşı Aile Mahkemesi’nde görülen davada, kadının daha önce bir evlilik yaptığı ve bu durumu eşinden gizlediği de gündeme geldi. Dosya, istinaf incelemesinin ardından Yargıtay’a taşındı.

“GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ”

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, önceki evliliğin evlenmeden önce eşe bildirilmemesinin evliliğin iptaline ilişkin bir sebep olabileceğini belirtti. Daire, kadının evlendikten sonra da bu durumu gizlemeye devam ettiğinin tanık beyanıyla anlaşıldığını kaydetti.

Kararda, “Kadının başından geçen ilk evliliği evlenmeden önce eşiyle paylaşmayıp bilgi vermemesi nispi butlan sebebi olsa da dinlenen erkek tanığının beyanlarından kadının evlilik sonrası da bu durumu gizlemeye devam ettiği ve paylaşmadığı, kadının bu şekilde eşine karşı güven sarsıcı davranışta bulunduğu, kadına bu vakıanın da kusur olarak yüklenmesinin gerektiği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

AĞIR KUSURLU TARAF YİNE ERKEK

Yargıtay, kadının önceki evliliğini gizlemesini kusur olarak değerlendirirken, tarafların diğer kusurları birlikte ele alındığında erkeğin daha ağır kusurlu olduğu yönündeki istinaf mahkemesi kararını oy birliğiyle onadı.

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