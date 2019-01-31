Yarı Yıl Tatilinde Öğrencileri Üniversiteye Hazırlıyorlar
34 dakika önce
Erciş Fen Lisesinde görevli 8 öğretmen, yarıyıl tatilinde son sınıf öğrencilerini üniversiteye hazırlıyor.
Erciş
Fen Lisesinde görevli 8 öğretmen, yarıyıl tatilinde son sınıf öğrencilerini üniversiteye hazırlıyor.
Kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
, öğretmenlerin yarıyıl tatilinde öğrencileri üniversiteye hazırladığını belirterek, "Fedakar öğretmenlerimiz yarıyıl tatilinde öğrencilerimize kurs veriyor. Bizler aslında burada kendi geleceğimizin temellerini atmaktayız." dedi. Okul Müdürü
Miraç Akan ise öğretmenlerin 65 öğrenciyi üniversite sınavlarına hazırladığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:46 Kaynak: AA
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