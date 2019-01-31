Son Dakika Haberleri: Yarı Yıl Tatilinde Öğrencileri Üniversiteye Hazırlıyorlar

Yarı Yıl Tatilinde Öğrencileri Üniversiteye Hazırlıyorlar

34 dakika önce

Erciş Fen Lisesinde görevli 8 öğretmen, yarıyıl tatilinde son sınıf öğrencilerini üniversiteye hazırlıyor.

Yarı Yıl Tatilinde Öğrencileri Üniversiteye Hazırlıyorlar, System.String[]
Erciş Fen Lisesinde görevli 8 öğretmen, yarıyıl tatilinde son sınıf öğrencilerini üniversiteye hazırlıyor.


Kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, öğretmenlerin yarıyıl tatilinde öğrencileri üniversiteye hazırladığını belirterek, "Fedakar öğretmenlerimiz yarıyıl tatilinde öğrencilerimize kurs veriyor. Bizler aslında burada kendi geleceğimizin temellerini atmaktayız." dedi.

Okul Müdürü Miraç Akan ise öğretmenlerin 65 öğrenciyi üniversite sınavlarına hazırladığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Erol Şimşek, Erciş, Güncel
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