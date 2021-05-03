Yarım asırlık yol hasreti sona eriyor - Son Dakika

Yarım asırlık yol hasreti sona eriyor

03.05.2021 11:42
Yarım asırlık yol hasreti sona eriyor, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi'nde yarım asırlık stablize grup yolu, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi'nin koordineli çalışması ile konforlu beton yoluna kavuşuyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi'nde yarım asırlık stablize grup yolu, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi'nin koordineli çalışması ile konforlu beton yoluna kavuşuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayaköy Akçakese Mahallesi'nden Fatsa-Ilıca bağlantı yoluna 3 buçuk kilometre beton yol çalışması bir hafta önce başladı. Ramazan bayramında tamamlanması hedeflenen yol, vatandaşları memnun etti. Akçakese Mahallesi'ne giden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, beton yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşlarla bir araya geldi. Yıllardır bekledikleri beton yol çalışmalarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a teşekkür ettiklerini belirten Mahalle Muhtarı Ergün Yücetepe ve vatandaşlar taleplerinin karşılanmasından dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.

"Kalıcı hizmetler, asırlık yollar yapacağız diyerek söz vermiştik"

Yol çalışmasını inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yapılan hizmetlerin uzun yıllar olmasını hedeflediklerini belirterek, "Uzun yıllardır stabilize olarak çalışan yolda sürekli çakıl serme çalışmaları yapılıyordu. Bu yıl içerisindeki beton yol programımız kapsamında ilçemizde toplamda 50 kilometrenin üzerinde beton yolu vatandaşımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Aslında yapılan bu hizmetler çok daha ucuz maliyetle yapılıyor. Her yıl çakıl serme işlemi yapmaktansa bir kez beton yapılıp kalıcı bir hizmet yapmış oluyoruz. Ben böyle bir hizmeti ilçemize kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz gerek Fatsa Belediyemizin yetki alanlarında gerekse Büyükşehir Belediyemizin yetki alanlarında çok koordineli bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde iş verimini en üst seviyeye çıkartıyorlar. Yolun hizmete girmesinde muhtarımıza da mesai arkadaşlarımıza da ayriyeten teşekkür ederim. Mahalle sakinlerimize de bu konforlu yolun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sokağa çıkma yasaklarının başlaması ile birlikte yoldaki çalışma sürecinin de hızlanmış olacağını ifade eden Başkan Kibar, "İnşallah Ramazan Bayramına kalmadan Kayaköy Akçakese Mahallemizde çifte bayram yaşayacağız. Bayramda yine sokağa çıkma yasağı var fakat özel izinle memleketimize gelecek olan gurbetteki hemşerilerimiz bu yolun konforunu görünce güzel bir sürpriz yaşayacaklar. Tekrar ilçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ORDU

Yarım asırlık yol hasreti sona eriyor
Yarım asırlık yol hasreti sona eriyor
Yarım asırlık yol hasreti sona eriyor
Yarım asırlık yol hasreti sona eriyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yarım asırlık yol hasreti sona eriyor - Son Dakika


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