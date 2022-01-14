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"Yarını Kodlayanlar" fikir maratonunda gençler engelli bireyler için çözüm üretti - Son Dakika

"Yarını Kodlayanlar" fikir maratonunda gençler engelli bireyler için çözüm üretti

14.01.2022 10:53
"Yarını Kodlayanlar" fikir maratonunda gençler engelli bireyler için çözüm üretti

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortak projesi "Yarını Kodlayanlar" kapsamında "Yapay Zeka ile Engelleri Kaldırıyoruz" temasıyla düzenlenen fikir maratonunu "Görüş Açısı Kamerası" uygulamasıyla Star Team takımı kazandı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortak projesi "Yarını Kodlayanlar" kapsamında "Yapay Zeka ile Engelleri Kaldırıyoruz" temasıyla düzenlenen fikir maratonunu "Görüş Açısı Kamerası" uygulamasıyla Star Team takımı kazandı.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen"Yarını Kodlayanlar" projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında 225 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında düzenlenen online fikir maratonlarının beşincisi "Yapay Zeka ile Engelleri Kaldırıyoruz" temasıyla gerçekleştirildi.

Lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcı takımlar yapay zekayı kullanarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için fikri üretti. Fikir maratonu sürecinde eğitim ve mentorluk oturumlarına katılan takımlar, 5 ayrı mentordan engellilik farkındalığı üzerine ve fikirlerini geliştirmeleri konusunda destek aldı. Fikir maratonu süresince etkili sunum teknikleri ve kanvas hazırlama teknikleri eğitimleri de gerçekleştirildi. Toplam 58 öğrencinin 20 takım halinde başvurduğu fikir maratonunun finalinde 5 takım yarıştı.

Yarışmada, Zeynep Kolçak ve İclal Koçak'tan oluşan Star Team takımı birinci olurken, Belinay Azra Aydın, Aleyna Tellioğlu ve Alime Berra Arslan'dan oluşan Kod Pembesi takımı ikinci; Feridun Pınarbaşı, Ömer Hakim, Samet Şeyhanlıoğlu ve Taha Yasin Yanmaz'dan oluşan İlgitech takımı ise üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattıkları 'Yarını Kodlayanlar' projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı. Süel, "Teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun sosyal bir ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüz bir dönemde, dedik ki, biz önce insanların teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım. Böylece, Ağustos 2016'da Habitat Derneği işbirliğiyle 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretmeye başladık. 'Yarını Kodlayanlar' projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 225 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Şimdi de online fikir maratonlarıyla, çocuk ve gençlerimizin somut toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini hedefliyoruz. Beşinci fikir maratonumuzda öğrencilerimiz engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için çözüm üretti. Başta dereceye giren öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcılarımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise Yarını Kodlayanlar projesinin kapsamını her geçen gün artırmanın gururunu yaşadıklarının altını çizerek, "Geçtiğimiz süreç kodlama bilmenin, okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Biz de projemiz ile ülkemizin yaşadığı dijital dönüşüme öncü olan süreçler geliştirerek, çocuklarımızın, geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamaktayız. Projemiz kapsamında düzenlediğimiz "Yapay Zeka ile Engelleri Kaldırıyoruz Fikir Maratonu" ile günümüzde sosyal yaşantılarında çeşitli sorunlarla karşılaşan engelli bireylerimizin yaşam kalitesini iyileştirici fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağladık. Yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı ve örnek alındığı fikir maratonunda teknoloji ile engellerin nasıl aşılabileceğini bir kez daha deneyimlemiş olduk. Dereceye girenler başta olmak üzere bütün katılımcılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Görüş Açısı Kamerası" uygulaması birincilik getirdi

Açıklamaya göre, fikir maratonunda birinci gelen Star Team takımının geliştirdiği "Görüş Açısı Kamerası" isimli uygulamayla, görme engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Görüş Açısı Kamerası; geniş görme alanına sahip, kıyafete yapışabilen, tek tuşla açılabilen ve yapay zeka'ya bağlı çalışan bir sisteme dayanıyor. Bu sistem sayesinde uygulama, görme engelli bireyin çevresindeki nesneleri algılıyor ve bu nesneleri hafızasına kaydediyor. Böylece, bireylerin etraflarındaki tehlikelerden uzak olup güvende kalmaları sağlanıyor. Uygulama sayesinde görme engelli bireyler kameraya yansıttıkları yazıyı sesli bir şekilde dinleyebiliyor. Navigasyon özelliğiyle de gitmek istedikleri yere en doğru ve güvenli şekilde ulaşıyorlar.

225 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 225 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.

Yarını Kodlayanlar fikir maratonunda gençler engelli bireyler için çözüm üretti
Yarını Kodlayanlar fikir maratonunda gençler engelli bireyler için çözüm üretti

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Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği, Engelli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yarını Kodlayanlar' fikir maratonunda gençler engelli bireyler için çözüm üretti - Son Dakika


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